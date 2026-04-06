پاکسازی و جمع آوری آوار از نقاط تخریب شده توسط شهرداری ادامه دارد

کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از عملکرد شهرداری تهران در ایام جنگ چگونه است گفت: شهرداری تهران انصافا عملکرد خوبی در ایام جنگ داشته است و در این ایام که با بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها و مشکلات مختلف همراه بوده، به‌طور کامل پای کار آمده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در پی تخریب واحدهای مسکونی و آسیب‌دیدگی مناطق مختلف، نیروهای شهرداری در محل حاضر شدند و هر آنچه از دستشان برمی‌آمد برای کمک به مردم انجام دادند و در کنار آسیب‌دیدگان بودند، یکی از مهمترین جلوه های خدمات رسانی شهرداری سرعت قابل توجه در پاکسازی و جمع آوری آوار از نقاط تخریب شده بود که همچنان ادامه دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: از سوی دیگر شهرداری اقدامات بسیار خوبی برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان از حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی در هتل‌ها و مراکز اقامتی صورت داد که این امر در شرایط اضطراری به وجود آمده اقدام بسیار خوبی بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروهای شهرداری تهران در ایام جنگ در کنار مردم ایستاده اند تصریح کرد: شهرداری تهران در ایام جنگ تلاش می کند تا به بهترین شکل به مردم خدمات ارائه دهد. انصافا باید از این تلاش‌ها تقدیر کرد.