براری: ۷۵۱ نفر نامزد انتخابات شوراهای شهر استان سمنان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در ستاد انتخابات استان سمنان از اعلام رسمی و نهایی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان اعلام کرد: در ۲۱ شهر استان ۷۵۱ نامزد برای کسب ۱۰۵ کرسی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه بعد از اعلام نهایی فهرست نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان ۵۰ نفر انصراف دادند و ۳۶ نفر هم رد صلاحیت شدند، افزود: از جمع ۸۳۷ نامزد، در نهایت اسامی ۷۵۱ نفر نهایی اعلام شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه انتخابات شوراها در ۳۳۳ روستای استان هم برگزار خواهد شد، گفت: دو هزار و ۶۱۶ نفر در مجموع برای انتخابات شورای روستاهای استان نام نویسی کرده بودند.

براری با بیان اینکه اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاهای استان سمنان ۲۹ فروردین ماه اعلام می شود، ابراز کرد: اسامی رد صلاحیت شدگان دیروز اعلام شده و اکنون در مهلت اعتراض و بررسی آن توسط هیئت نظارت انتخابات استان سمنان هستیم.

وی با بیان اینکه از امروز هفدهم فروردین ماه تا بیست و هفتم فروردین ماه مهلت بررسی دوباره صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای روستاهای استان سمنان است، افزود: بعد از این تاریخ فهرست نهایی نامزدها اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه این دوره شاهد افزایش نام نویسی نامزدها بودیم، گفت: در قیاس با شورای ششم، داوطلبان انتخابات شورای اسلامی استان سمنان ۳۶ درصد بیشتر شده اند.

براری با بیان اینکه ۴.۳ درصد از داوطلبان شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در مجموع رصد صلاحیت شدند، بیان کرد: این تعداد نیز در قیاس با تعداد ثبت نامی ها رقم چندانی نیست.

براری با بیان اینکه انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود که ۷۷۱ شعبه رای گیری شهری و روستایی در استان سمنان تعیین شود.