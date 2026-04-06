ثبت سفر بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر به جزایر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد، قائم‌مقام استاندار در ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط خاص منطقه و جنگ تحمیلی کشورمان، میزان سفرها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، بیان کرد: دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان با آمادگی کامل خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۴۰ هزار اقامت شبانه در طی این مدت در استان اظهار کرد: بیش از ۱۲۰ هزار نفر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و دست‌ساز استان بازدید کرده‌اند که نشان می‌دهد با وجود شرایط موجود همچنان بخشی از گردشگران هرمزگان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده‌اند.

شهرزاد با اشاره به سفرهای دریایی به جزایر استان گفت: طی این مدت ۲۲۹ هزار و ۷۸۸ نفر مسافر دریایی در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند و ۵۵ هزار و ۱۹۶ دستگاه خودرو نیز به جزایر استان منتقل شده است.

قائم‌مقام استاندار در ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، تردد خودروهای سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان در این مدت به ۵۰۸ هزار و ۶۱۶ دستگاه رسیده است.

وی تاکید کرد: با وجود شرایط خاص منطقه، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر استان با هماهنگی و آمادگی کامل در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، نظارت و ارائه خدمات گردشگری فعالیت داشتند و تلاش شد خدمات مناسب و ایمنی لازم برای مسافران و گردشگران فراهم شود.