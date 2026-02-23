۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

رونمایی از اپلیکیشن جامع سفر هرمزگان در آستانه نوروز

بندرعباس- قائم‌مقام استاندار و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان از تست اولیه اپلیکیشن جامع خدمات سفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور عادل شهرزاد قائم‌مقام استاندار و دبیر ستاد، فرمانداران و رؤسای کمیته‌های تخصصی برگزار شد.

شهرزاد با اشاره به نزدیک شدن به سفرهای نوروزی اظهار کرد: در آستانه موج سفرهای نوروزی قرار داریم و لازم است جلسات ستاد، خروجی ملموس در حوزه هماهنگی بین دستگاهی و تسهیل خدمات‌رسانی به مسافران داشته باشد.

وی هدف اصلی ستاد را فراهم کردن سفری ایمن و همراه با رضایتمندی گردشگران عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف در گرو هم‌افزایی دستگاه‌ها و اجرای دقیق مأموریت‌ها توسط کمیته‌های تخصصی است.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان با اشاره به تغییرات ساختاری در ستاد خدمات سفر گفت: در بازنگری انجام‌شده، کمیته «توسعه گردشگری الکترونیک و نوآورانه» با مسئولیت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تشکیل شده تا مدیریت سفر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام شود.

وی افزود: با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تلاش داریم فرآیند اطلاع‌رسانی، هدایت گردشگران و معرفی ظرفیت‌های استان را به‌صورت یکپارچه و هوشمند ساماندهی کنیم.

شهرزاد از انجام تست اولیه اپلیکیشن جامع خدمات سفر خبر داد و گفت: تست اولیه این سامانه به‌زودی انجام می‌شود و در صورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه رونمایی رسمی آن تا هفته آینده فراهم خواهد شد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان ابراز امیدواری کرد: راه‌اندازی این اپلیکیشن، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش سردرگمی مسافران و تسهیل دسترسی به اطلاعات گردشگری استان در ایام نوروز باشد.

کد خبر 6757416

