رونمایی از اپلیکیشن جامع سفر هرمزگان در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور عادل شهرزاد قائممقام استاندار و دبیر ستاد، فرمانداران و رؤسای کمیتههای تخصصی برگزار شد.
شهرزاد با اشاره به نزدیک شدن به سفرهای نوروزی اظهار کرد: در آستانه موج سفرهای نوروزی قرار داریم و لازم است جلسات ستاد، خروجی ملموس در حوزه هماهنگی بین دستگاهی و تسهیل خدماترسانی به مسافران داشته باشد.
وی هدف اصلی ستاد را فراهم کردن سفری ایمن و همراه با رضایتمندی گردشگران عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف در گرو همافزایی دستگاهها و اجرای دقیق مأموریتها توسط کمیتههای تخصصی است.
قائممقام استاندار هرمزگان با اشاره به تغییرات ساختاری در ستاد خدمات سفر گفت: در بازنگری انجامشده، کمیته «توسعه گردشگری الکترونیک و نوآورانه» با مسئولیت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تشکیل شده تا مدیریت سفر با بهرهگیری از فناوریهای نوین انجام شود.
وی افزود: با توسعه زیرساختهای دیجیتال، تلاش داریم فرآیند اطلاعرسانی، هدایت گردشگران و معرفی ظرفیتهای استان را بهصورت یکپارچه و هوشمند ساماندهی کنیم.
شهرزاد از انجام تست اولیه اپلیکیشن جامع خدمات سفر خبر داد و گفت: تست اولیه این سامانه بهزودی انجام میشود و در صورت همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه رونمایی رسمی آن تا هفته آینده فراهم خواهد شد.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان ابراز امیدواری کرد: راهاندازی این اپلیکیشن، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش سردرگمی مسافران و تسهیل دسترسی به اطلاعات گردشگری استان در ایام نوروز باشد.
