۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

اختصاص ودیعه مسکن دو میلیارد تومانی برای منازل آسیب دیده در جنگ اخیر

شهردار تهران از ابلاغ ودیعه مسکن دو میلیارد تومانی برای شهروندانی که منزلشان در جنگ اخیر آسیب دیده، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه مراسم رونمایی از اتوبوس های جدید تهران از ابلاغ کمک های نقدی شهرداری تهران برای افرادی که منازل آنها در جنگ آسیب دیده است خبر داد.

وی گفت: این رژیم پرداخت همانند جنگ دوازده روزه است با توجه به تورم فعلی اصلاح شده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم ۲ هزار واحد را برای افراد آسیب دیده اجاره کنیم، شهرداری تهران ودیعه و اجاره ماهانه افراد آسیب دیده در جنگ را پرداخت می کند.

زاکانی ادامه داد: میانگین ودیعه مسکن حدود دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه چهل میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران گفت: همچنین هدایایی نیز در نظر گرفته شده است که این هدایای ۴۰۰ میلیونی برای خرید لوازم منزل است، این مبلغ از طرف شهرداری بوده و هموطنان می توانند هزینه خسارات به لوازم منزل را هم از دولت دریافت کنند.

محمد رضازاده

