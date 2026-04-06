نام شهدای «جنگ رمضان» زینت بخش ۲ شهرک مسکونی در مریانج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نامگذاری اماکن و معابر عمومی به یاد و نام شهدا از کارهای زیبایی است که سالهاست رواج دارد و وارد هر شهر و روستا و منطقه ای که شوید، نام مبارک شهدا در گوشه و کنار آن به چشم می خورد و از خیابان‌ها و آزاد راه‌ها گرفته تا کوچه‌ها و معابر و اماکن ورزشی و هنری به نام شهیدان نامگذاری شده است.

شهر عاشورایی و شهید پرور مریانج هم که از دیرباز به روضه و مجالس عزای حضرت سیدالشهدا(ع) و ولایت مداری و حمایت از انقلاب اسلامی مشهور بوده و از سال‌ها پیش نامگذاری معابر و اماکن مختلف به نام شهدای گرانقدر را انجام داده و بیشتر کوچه های شهر به نام این قهرمانان مزین شده است.

این بار هم قرار است بخش دیگری از خطه ولایی مریانج به نام شهدای جنگ مبارزه با صهیونیسم نامگذاری شود؛ بسیجیانی که جان بر کف ایستادند تا خاک و ناموس این سرزمین حفظ شود.

در شهرداری و شورای شهر مریانج مقرر شد تا نام شهرک «زیبا مریانج» به نام شهیدان «رسول و محمد جواد محمدی» و کوی مسکن مهر به نام شهید «حسین قادری» نامگذاری شود؛ هر سه شهید بزرگوار در حمله هوایی دشمن به شهادت رسیدند.

پیش از این هم کوی «مهتاب» مریانج به نام شهید «امیر محمد زمانی» از شهدای جنگ ۱۲ روزه تغییر نام پیدا کرده بود.

مردم ولایی شهر مریانج از اولین روز جنگ رمضان با تقدیم بسیجیان شهید رسول و محمد جواد محمدی برای حفظ امنیت کشور در استان همدان پیشگام بوده و ضمن حضور پرشور در تجمع های مردمی و حرکت های جهادی و پشتیبانی از جبهه نبرد؛ سرباز بسیجی شهید حسین قادری را هم در شانزدهمین روز نبرد رمضان تقدیم نظام اسلامی کردند.

مردم انقلابی شهر مریانج در جنگ ۱۲ روزه هم پاسدار شهید امیر محمد زمانی و دوران دفاع مقدس نزدیک به ۲۰۰ شهید به ویژه چند سردار شهید را تقدیم سرافرازی پرچم ایران اسلامی کرده اند.