آغاز ضلع سوم مقاومت از ۱۵ فروردین؛ میدان، خیابان، کار

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جمعی از اقتصاددانان و فعالین اقتصادی کشور خطاب به مسئولین دولتی، تولیدکنندگان وصنعتگران، کارمندان و کارگران کشور منتشر شد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
در برههای حساس و سرنوشتساز از تاریخ معاصر ایران قرار گرفتهایم. کشورمان آماج حملات ناجوانمردانه، ددمنشانه و تمامعیار دشمنان قسم خورده آمریکایی و صهیونیستی است و در این بین ملت غیور و سرافراز ایران، حماسهای ماندگار از مقاومت و پایداری را به نمایش گذاشتهاند.
از همان ساعات نخست این تهاجم، جانبرکفان و غیورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای سلحشور ایران زمین، بیدرنگ «میدان» جنگ را به دست گرفتند. با شجاعت بینظیر و از خودگذشتگی مثالزدنی، از مرزهای آبی، خاکی و هوایی میهن دفاع کرده و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را با خون خود تضمین کردند.
در شرایطی که دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها، در پی سوءاستفاده از فضای جنگی برای ایجاد تفرقه و ضربه زدن به وحدت ملی بودند و هستند، مردم شریف ایران با بصیرت و هوشمندی مثالزدنی، «خیابان» را میدان دفاع از میهن و سرزمین، وحدت ملی و مقابله با خائنان، مزدوران و وطنفروشان قرار دادند. حضور خودجوش و مستمر در میادین و خیابانهای شهر در کنار نیروهای مردمی بسیج، سد محکمی در برابر هرگونه تحرک تفرقهافکنانه و باعث ناامیدی دشمن شد و پیام قاطع وحدت و اقتدار ملی را به گوش جهانیان رساند که مردم ایران عزیز برای دفاع از سرزمین و میهن خود، یکپارچه و متحد است.
این دو «میدان» و «خیابان»، نماد بارز اراده پولادین ملتی است که هرگز در برابر زورگویی تسلیم نخواهد شد. اما لازم است تا ضلع سوم و مکمل این مقاومت همهجانبه، یعنی «میدان کار» نیز به این دو محمل مقاومت اضافه شده و نقش حیاتی خود را در مسیر تابآوری، بازسازی و پیشرفت کشور ایفا کند.
هر چند کشور پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از منظر اقتصادی، دارای نقاط ضعف قابل توجهی بود اما از همان روز اول جنگ، با برنامهریزی و هماهنگی مسئولان، نهادهای خدماترسان و شبکههای مردمی، نیازهای اساسی مردم مرتفع و خدمترسانی با چالشی مواجه نشده است. اما به دلایلی همچون شرایط پایان سال، ملاحظات امنیتی و شرایط جنگی، بخش قابل توجهی از فرآیندهای اداری، اجتماعی و اقتصادی کشور به حالت تعطیل یا نیمهتعطیل درآمد.
به نظر میرسد، شرایط کنونی اقتصاد کشور در سایه جنگ و حملات آمریکایی و صهیونیستی به زیرساختهای اقتصادی، همانطور که ما را از «میدان» جنگ و «خیابان» دور نکرده است، نباید ما را از «میدان کار» نیز دور کند، بلکه باید انگیزهای مضاعف برای پیشرفت، حرکت، نوآوری و سازندگی باشد. چه جنگ ادامه یابد و یا در آیندهای نزدیک پایان یابد، زمان آن است تا در کنار «میدان» و «خیابان» برای شروع فصلی نوین در تاریخ ایران به خیزشی ملی در «میدان کار» رو آوریم و از دل بحران، ظرفیت عظیمی برای پیشرفت کشور ایجاد کنیم؛ خیزشی که مستلزم قبول مسئولیتهای فردی و اجتماعی در سازوکارهای رسمی و غیررسمی و دوری از هرگونه اهمال، دمغنیمتیگری و خوگرفتن به شرایطی منفعلانه است که آگاهانه توسط دشمنان بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل شده است. نامگذاری سال ۱۴۰۵ به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز مؤید این نکته است که بازآفرینی اقتصادی، نجات و پیشرفت پایدار ایران نه تنها مستلزم حفظ دستاوردهای «میدان» و «خیابان» است بلکه در گروی یک جهاد اقتصادی همهجانبه، هوشمندانه و بیوقفه در «میدان کار» برای شروع بازسازی کشور در حین جنگ است. ملت ایران، در طول تاریخ پر افتخار خود، بارها نشان داده است که در کوران سختترین حوادث، نه تنها مقاومت میکند، بلکه با تکیه بر ایمان، استعداد و اراده خود، از دل بحرانها، فرصتهای طلایی برای پیشرفت خود خلق میکند.
ما امضاکنندگان این بیانیه، شامل جمع کثیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور بر این باوریم که علاوه بر جبران سریع صدمات ناشی از جنگ به ساختار اقتصادی و زیرساختها و رفع ضعفهای پیشین و قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت، حین جنگ باید با سیاستهای جدید اقتصادی، زمینه ورود گسترده مردم به فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و تمامی آحاد ملت مقاوم ایران باید با همت و تلاشی فراتر از گذشته و در کنار سایر وظایف خود به ایفای نقش در «میدان کار» بپردازند. این وظیفه، شامل حال همه است:
مسئولان دولتی در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی و برنامهریزی میان مدت و بلندمدت، با طراحی اقدامات فوری حمایتی نظیر پشتیبانی موثر از کسب و کارها، افزایش تابآوری و سرمایه اجتماعی، کمک به افزایش تقاضای مؤثر جهت کمک به خروج از رکود اقتصادی، تدوین و اجرای فوری برنامههای اضطراری برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، ایجاد ستادهای ویژه برای بازسازی
سریع کسب و کارها و زیرساختهای آسیبدیده، حذف بوروکراسی غیرضروری و تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با تولید و تجارت، تخصیص اعتبارات اضطراری به بخشهای تولیدی حیاتی، برنامهریزی برای حضور مؤثر و بهرهور نیروی انسانی خدماترسان و برنامهریزی برای حضور ترجیحاً تماموقت همه کارکنان و کارمندان در محل کار، میتوانند به این شرایط کمک کنند.
تولیدکنندگان و صنعتگران با تمرکز بر تولید به خصوص تولید کالاهای اساسی (از جمله مواد غذایی، دارو، بهداشتی، کالاهای پزشکی و سوخت) و کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط، حداکثرسازی ظرفیت تولید از طریق فعالسازی خطوط تولیدی، افزایش شیفتهای کاری، هماهنگی با نهادهای دولتی و مردمی برای شناسایی نیازهای اولویتدار، بازنگری فوری در فرآیندها برای اولویتدهی تولیدات مورد نیاز، جایگزینی مواد اولیه وارداتی با تولیدات داخلی، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش مصرف منابع و نیز ارتقای بهرهوری، حفظ اشتغال و بهرهگیری از نیروهای انسانی میتوانند نقشی فعال در این حوزه ایفاء کنند.
نیروی انسانی اعم از کارکنان، کارمندان و کارگران به عنوان ستونهای اجرایی کشور، با انجام دقیق و متعهدانه این وظایف، میتوانند سهم تعیینکنندهای در عبور کشور از شرایط سخت و تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند. این جامعه عظیم با حضور منظم و به موقع در محل کار با حداکثر تمرکز، کاهش زمانهای غیرموثر، افزایش بازدهی در ساعات کاری، انجام با دقت و کیفیت بالاتر از استانداردهای عادی وظایف محوله، آمادگی برای انجام وظایف خارج از شرح شغل معمول در شرایط اضطراری، شناسایی نقاط اتلاف و پیشنهاد راهحلهای فوری، صرفهجویی حداکثری در مصرف انرژی، آب، مواد مصرفی و تجهیزات، حفظ روحیه مثبت و انتقال آن به همکاران، حل مسائل صنفی از طریق مکانیزمهای قانونی و اولویت دادن به منافع ملی بر منافع صنفی کوتاهمدت در این وضعیت کمک کنند.
با توکل بر خداوند متعال و استعانت از الطاف الهی، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و همت والای ملت مقاوم ایران، مسئولین و فعالین اقتصادی، اطمینان داریم که هر یک از آحاد مردم عزیز ایران به عنوان یک «سرباز اقتصادی» میتوانند در کنار هم، «میدان کار» را به نماد پیروزی اقتصادی ایران تبدیل نموده و از این مرحله نیز با سربلندی و افتخار عبور کرده و با ایجاد فرصت از دل بحران ایرانی آبادتر، قویتر، مستقلتر و پیشرفتهتر از همیشه بسازند.
لیست امضا کنندگان:
دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
دکتر محمد شیریجیان، معاون سابق بانک مرکزی
سید مهدی نیازی، سرپرست سابق وزارت صمت و معاون سابق سازمان برنامه و بودجه
آیتالله احمد علی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر علیرضا شاهمیرزایی، معاون پیشین تجارت و خدمات وزارت صمت
دکتر مهدی موحدی بکنظر، عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه شاهد
دکتر حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار و نماینده سابق مجلس
دکتر روح الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
دکتر سیدامیر سیاح، مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند و سرپرست سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار
حسین دُرّ، تولید کننده و رییس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی
دکتر علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر کمیل قیدرلو، معاون اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
دکتر مجید کریمی ریزی، رییس مرکز ملی تامین مالی و دبیر شورای ملی تامین مالی
دکتر مرتضی فیروزآبادی، مدیرعامل بنیاد حیات کمیته امداد امام خمینی(ره)
دکتر علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اندیشکده کسبوکار شریف
دکتر حسن چنارانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
دکتر مسعود براتی، معاون اسبق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم
دکتر علیرضا شفاه، عضو شورای علمی مؤسسه علم و سیاست اشراق
دکتر محمد خدابخشی، نماینده مجلس دهم و یازدهم حوزه انتخابیه الیگودرز و استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بهزاد اقبالخواه، عضو هیئت مدیره شرکت ایرانسل
دکتر سیدمهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدلهای اقتصادی بومی
دکتر رضا نوراللهی، رئیس هیئت مدیره آسیاتک
دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم
دکتر سعید شجاعی، عضو هیات مدیره هلدینگ ثمین سرمایه امین و سردبیر شورای تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر ابوالفضل سروش، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی
دکتر رضا موسایی، مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی رونق تولید و دکتری اقتصاد نفت و گاز
دکتر محسن شاطرزاده، مشاور عالی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح و عضو هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه فضایی
دکتر سعید سیدحسینزاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناصر باقریمقدم، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علمی کشور
دکتر محمد جلال، اقتصاددان و مشاور پیشین وزیر اقتصاد
محمد مهدی رحیمی رضویه، مدیر عامل صندوق صنعت ماشین سازی
دکتر رضا توکلی، دبیر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
دکتر مرتضی سلمانی، رئیس هیئت مدیره خانه اندیشهورزان
دکترسیدمحمدحسین سجادی نیری، رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر
دکتر سارا لاریجانی، دکترای علوم سیاسی و فعال کارگری
هلیا دوطاقی، پژوهشگر سابق دانشگاه ییل
دکتر محمد نعمتی، عضو هیأت علمی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
محمد حسین قمری، معاون اقتصادی قرارگاه بقیه الله الاعظم عج و رئیس سابق مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت
دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
قاسم رستم پور، مدیرکل سابق نظارت و هماهنگی اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دکتر محمد شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر محمدجواد شریف زاده، عضو هیأت علمی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
احمد کارگر مطلق، معاون حقوقی و وصول مطالبات و عضو هیئت عامل بانک صادرات ایران
دکتر فاضل مریدی فریمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدجواد رضائی، عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه شاهد
دکتر سیدعقیل حسینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یاسوج
سید مرتضی حسینی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
علی مصطفوی ثانی، هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر موسی شهبازی غیاثی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت سیزدهم
دکتر امیر احمد ذوالفقاری، هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر علی نعمتی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی
دکتر سیدرضا نخلی، عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
امیرعلی اوسط، رئیس مرکز بازرسی ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دکتر محمد نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر علی مهدوی پارسا، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه
دکتر امیررضا نریمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم مزاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر روح الله ابوجعفری هیئت علمی پژوهشکده علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری
دکتر مهدی مجاهدی مؤخر، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر یاسر خزلی، گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی
حسن بان، پژوهشگر و فعال اقتصادی حوزه تامین مالی
علیرضا نواب پور، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری فن آسا
دکتر روحالله ابوجعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر حامد صاحبهنر، اقتصاددان و مدرس دانشگاه
دکتر فاطمه شهیدی، هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر سیدحسین رضوی پور، اقتصاددان
دکتر فرهاد بیاشاد، اقتصاددان
سید مصطفی موسوی نژاد، مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم
نظر شما