به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر چهارشنبه در پویش ملی درختکاری سرو با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، گفت: به عنوان خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی در مسیر شهدا گام برمی‌داریم و همه به عنوان سربازان آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در مسیر انقلاب اسلامی ثابت قدم خواهیم بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پویش ملی درختکاری سرو به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی و شهدای جنگ رمضان افزود: جنگل‌کاری و حفظ احیای جنگل‌ها کار اجتماعی و اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در طرح واگذاری جنگل‌ها به مردم ۴۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به مردم واگذار شد، بیان کرد: با این اقدام ۳۰۰ میلیارد درآمد نصیب استان شد که با حداقل سرمایه‌گذاری درآمدزایی صورت گرفت.

رحمانی با اشاره به اینکه جنگل‌های استان علاوه بر ظرفیت گردشگری، به عنوان یک منابع درآمدی هستند، افزود: این ظرفیت وجود دارد که ۴۰۰ هکتار را به ۲۵۰۰ هکتار افزایش دهیم، ضمن اینکه در کنار طرح واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم کاشت ۱۵ میلیون اصله نهال محقق شود.

وی افزود: این طرح در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بوده که رهبر جوان انقلاب اسلامی در ادامه نام‌گذاری‌های اقتصادی توسط رهبر شهیدمان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه با الگوی اقتصاد مقاومتی می‌توانیم در برابر فشارهای اقتصادی بین‌الملل مقاوم شویم، گفت: کار در این حوزه دانش‌بنیان و نیازمند نیروی انسانی توانمند و سرمایه اندک است که این ظرفیت در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

وی با بیان اینکه مردم محور بودن از دیگر ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای تحقق شعار سال پای کار باشند.

رحمانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال به موضوع وحدت ملی اشاره کردند، بیان کرد: دشمن به خیال باطل که می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت ایران اسلامی را تسلیم کند به ما حمله کرد و رهبر عزیزمان را به شهادت رساند اما با گذشت بیش از یک ماه از آغاز جنگ در سایه وحدت ملی پیروزی‌های خوبی به دست آوردیم و رئیس جمهور احمق آمریکا در مقابل این وحدت مردم مستاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه در نامگذاری سال ۱۴۰۵ به امنیت ملی اشاره شده است، تصریح کرد: در استان شورای تأمین و پای کار داریم و همه دست به دست هم در راستای تأمین امنیت گام برمی‌داریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: جنگ رمضان را با رهبری شجاع، دلیر و با تدبیر و دولت پای کار، رزمندگان و مردمی که خیابانها و میادین را ترک نکردند به خوبی مدیریت کردیم و به یاری خداوند پیروز این نبرد آخر الزمانی هستیم.