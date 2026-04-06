به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سلامة عبدالقوی از علمای الازهر مصر در واکنش به جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به ایران نوشت: آمریکا تمام شده است و جهان به دست قهرمانان ایرانی تغییر پیدا می کند این را با قلبی مطمئن و زبانی استوار می‌گویم که آمریکا دیگر تمام شده است.

وی همچنین افزود: جهان اسلام، بلکه تمام جهان، در مرحله بعد چشم به راه تغییری است که به نفع امت اسلامی خواهد بود. خواه بخواهند یا نخواهند، عزتی که خدا با آن اسلام را عزت می‌بخشد و ذلتی که خدا با آن کفر را خوار می‌گردد. این تغییر از آنِ ماست، ان‌شاءالله. آینده از آنِ ماست. آنچه اکنون می‌بینیم به دست قهرمانان مسلمان ایرانی، لبنانی، یمنی در صفحات تاریخ رقم می‌خورد. و از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم که تمام امت اسلامی و جهان اسلام در کنارشان قرار گیرد.