به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنایی رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره و عضو پیوسته و عضو گروه تخصصی چندرسانه‌ای فرهنگستان هنر طی یادداشتی روسای جمهور اخیر آمریکا را پیر، گیج، متوهم‌، بی‌سواد و خودبزرگ‌بین خواند.

در این یادداشت آمده است:

«یادم می‌آید فیلمی از بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا دیدم که هنگام بالا رفتن از پله‌ هواپیما پایش لغزید و نزدیک بود به زمین بخورد، خوب فکر کردم البته او برای رئیس جمهوری (و هر کار دیگری) زیادی پیر است. کمی بعد فیلمی دیگر آمد که بایدن داشت با کسی که وجود نداشت دست می‌داد، می‌فهمی؟ کسی که وجود نداشت، فکر کردم که حتما دچار توهم شده است و فکر می‌کنم این مودبانه‌ترین تصور در مورد رئیس جمهور آن زمان آمریکا بود.

در ادامه همین روند زمانی او «زلنسکی» را «پوتین» خطاب کرد و «فرانسه» را «آلمان» یا «میتران» را «مکرون». خداوکیلی اینها اگر از سر گیجی نباشد باید از سر بی‌سوادی باشد و این تلاش بی‌ثمر من بود برای اینکه در مورد بایدن صفاتی را که دیگران به کار می‌بردند به کار نبرم، خوب این خصوصیت ایرانی‌هاست که مودب هستند و تا کسی به آنها بی‌ادبی نکند پیش‌دستی نمی‌کنند.

در همان زمان ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد بایدن جملاتی را بر زبان آورد که بسیار سخیف و بی‌ادبانه بودند اما متاسفانه در بسیاری از موارد درست. البته این هم خصوصیات این رئیس جمهور بی‌فرهنگ است که یا دروغ می‌گوید یا اگر حقیقتی را به زبان آورد، بی‌ادبانه و بد است. مثلا گفت: «بایدن را اوباما از سطل آشغال بیرون کشید.» که خب لحن مودبانه‌ای ندارد و فقط نیمی از حقیقت را بیان می‌کرد. به نظرم بهتر بود اگر می‌گفت: «روسای محترم جمهور آمریکا آشغال‌هایی هستند که به وسیله آشغال‌های دیگری بر سرکار می‌آیند.»

انتظار من بر این بود که با رفتن بایدن و آمدن ترامپ این مشکل گیجی، توهم و بی‌سوادی هم کمتر شود به‌ویژه که ترامپ به همه این صفات در مورد بایدن اشاره کرده بود. البته در دوره‌ اول ریاست جمهوری ترامپ هم گاهی با اشتباهاتی از سر گیجی یا بی‌سوادی روبرو شدم که با نگاه اغماز از آنها گذشتم و شاید دلیلش این بود که در زنجیره‌ روسای جمهور آمریکا این یکی از همه زنجیری‌تر است. آخر کدام احمقی در دنیا پیشنهاد می‌کند که مردم به جای واکسن کرونا ماده‌ی ضدعفونی تزریق کنند. یا کدام دیوانه‌ای بجز ترامپ این عدد را برای تست کرونا کشف کرد «یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار میلیون».

اما شناخت ترامپ از تاریخ مشکلی است که مربوط به دور اول یا دوم ریاست جمهوری او نمی‌شود. این عدم شناخت از تاریخ در ترکیب با ادبیات متکبرانه ترامپ البته بی‌مزه هم نیست او در سخنرانی روز استقلال آمریکا گفت:‌ «که ارتش آمریکا در سال ۱۷۷۵ (زمان جنگ‌های استقلال آمریکا) فرودگاه‌ها را تصرف کرد. (توضیح نویسنده: در اینجا فهمیدم که زنجیره‌ حماقت آمریکایی‌ها به زمان جنگ استقلال باز می‌گردد چون آنها یکصد سال قبل از اختراع هواپیما، فرودگاه داشته‌اند. اصلا اون موقع فرودگاه به چه کاری می‌آمد؟)

نمی‌خواهم بگویم ترامپ پیر، گیج، احمق، دروغگو، بی‌سواد و متوهم است، که البته هست. منظور من از آوردن این حقایق تاریخی در مورد روسای جمهوری آمریکا اشاره به این حقیقت تلخ است که متاسفانه این پیری، گیجی، حماقت و توهم (بر اساس نظریه تکامل) در ژن روسای جمهور اخیر آمریکا تثبیت شده است. بدتر از همه در این رئیس جمهور آخری دروغگویی، خودبزرگ بینی و بی‌فرهنگی هم به آن صفات قبلی اضافه شده است.

پس زیاد تعجب نکنیم، کسی که نمی‌داند در جنگ‌های استقلال آمریکا هواپیما و فرودگاه وجود نداشت یا نمی‌داند ماده‌ ضدعفونی واکسن کرونا نیست و حتی از خواندن یک عدد عاجز است از درک مفهوم «عصر حجر» نیز عاجز است. خدا را شکر وگرنه این لاف‌زن دروغگو می‌گفت: «ارتش آمریکا در عصر حجر فرودگاه‌های خوشگلی را تصرف کرد و تا ایرانی‌ها تنگه هرمز را آزاد نکنند ما فرودگاه‌ها را رها نمی‌کنیم.»

کلام آخر؛ تو فرودگاه‌های خوشگل عصر حجرت را سفت نگه دار چون ما تنگه هرمز را ول نمی‌کنیم. به همان سال ۱۷۷۵ برگرد که عصر حجر توست.»