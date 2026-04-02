به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که جنگ تحمیلی علیه ایران، بر شیوه روایت رویدادها سایه انداخته‌ است، آثار هنری به ویژه نقاشی و گرافیک می‌تواند به یکی از اثرگذارترین ابزارها برای بازنمایی حماسه‌ها بدل شود. از جمله هنرمندانی که واکنش سریع نسبت به این حملات به ایران داشت، محمدعلی نادری هنرمند بوشهری است. وی با درک این ضرورت، ظرفیت‌های نقاشی و نقاشی دیجیتال را در خدمت مفاهیم اعتقادی، ملی و تاریخی قرار داده است؛ آثاری که تلاشی برای پیوند دادن باورهای مذهبی با تاریخ استعمارستیزی در جغرافیای راهبردی بوشهر و خلیج‌فارس به شمار می‌آیند.

«ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است» و «فرماندهی در عرش از آن علی است»، نقاشی‌های دیجیتال محمدعلی نادری است که در واکنش به حمله آمریکایی صهیونی به ایران خلق کرده است.

وی در روزهای نخست حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی به ایران و زمانی که علاوه‌بر قوای نظامی ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال مقابله با حملات آنها در جنوب کشور بود، به بوشهر که زادگاهش است، رفت و آثاری را همسو با این جنگ تحمیلی و قرابت این دوران به دوران حمله پرتغالی‌ها و انگلیس‌ها به ایران و رشادت‌های دلیران تنگستان، خلق کرده است.

«جنوب جان می‌دهد، دریا نمی‌دهد» اثری است که این هنرمند جوان به شیرمردان و جان برکفان ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است.

وی همچنین پس از شهادت سردار علیرضا تنگسیری، اثری در وصف او خلق کرد. این اثر «از تبار رییسعلی» نام دارد و نادری در توضیح آن نوشته است: «تقدیم به فرمانده غیور و شجاع نیروی دریایی، شهید سرافرازِ وطن دریابان علیرضا تنگسیری که به عهد خویش وفاکرد و جان داد اما دریا نداد.

عزیز دل جنوب بود، عزیز دل ایران شد. از دشتستان و تنگستان تا عمق تنگه هرمز تمام یاران وفادارت، با دلی شکسته از سوگ، ایستاده به فرمانت؛ دستور ادامه دارد.»