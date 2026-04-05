۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

اثر جدید حسن روح‌الامین برای شهید تنگسیری؛ نسل در نسل دلیران ایران

حسن روح‌الامین، اثر جدید خود را برای پاسداشت شیرمردان خطه جنوب ایران زمین که حافظ خلیج‌فارس بودند، منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اثر جدید حسن روح‌الامین برای گرامیداشت تمام جوانان عزیز و فداکار تاریخ ایران، از رئیسعلی‌ دلواری تا نادر مهدوی و سردار شهید علیرضا تنگسیری، با عنوان «نسل در نسل دلیران ایران» رونمایی و منتشر کرد. این اثر در دیوارنگاره میدان راه‌آهن نصب شده است.

در توضیح این اثر آمده است: «رهبر شهید انقلاب: نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید «رئیسعلی دلواری» از نام‌هایی است که همیشه دل‌های مؤمن را که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشته‌اند، در سراسر این کشور به خود جذب می‌کرده است. امروز رئیسعلی‌های دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند.

این جوان‌های عزیز فداکار ما، این بسیجیان عرصه‌ نبرد نظامی و فرهنگی و سیاسی، امروز در سراسر کشور گسترده هستند.»

آزاده فضلی

