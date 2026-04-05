به گزارش خبرنگار مهر، اثر جدید حسن روحالامین برای گرامیداشت تمام جوانان عزیز و فداکار تاریخ ایران، از رئیسعلی دلواری تا نادر مهدوی و سردار شهید علیرضا تنگسیری، با عنوان «نسل در نسل دلیران ایران» رونمایی و منتشر کرد. این اثر در دیوارنگاره میدان راهآهن نصب شده است.
در توضیح این اثر آمده است: «رهبر شهید انقلاب: نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید «رئیسعلی دلواری» از نامهایی است که همیشه دلهای مؤمن را که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتهاند، در سراسر این کشور به خود جذب میکرده است. امروز رئیسعلیهای دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند.
این جوانهای عزیز فداکار ما، این بسیجیان عرصه نبرد نظامی و فرهنگی و سیاسی، امروز در سراسر کشور گسترده هستند.»
نظر شما