خدمات پردازش سریع و خدمات پایه هوش مصنوعی دانشگاه شریف متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی درباره آسیب به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف گفت: با حملات رژیم صهیونسیتی کلیه تجهیزات و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف از بین رفته و خدماتی که این مرکز به بخشهای مختلف ارائه میشد، قطع شده است.
مدیر مرکز پردازش سریع دانشگاه و مسئول پروژه ملی زیرساخت هوش مصنوعی درباره خدماتی که در این مرکز ارائه میشد، توضیح داد: در این مرکز «خدمات پردازش سریع» به ۸ هزار کاربر شامل دانشگاه ها، سازمانها، شرکتهای دانش بنیان و اساتید و دانشجویان دانشگاههای سایر شهرها ارائه میشد.
وی ادامه داد: این مرکز یکی از بهترین مراکز پردازش سریع بود که بیش از ۱۰ سال خدمترسانی میکرد که تجهیزات آن از بین رفته و در حال حاضر امکان خدمت رسانی مجدد وجود ندارد.
اسدی با اشاره به ارائه خدمات پایه هوش مصنوعی در این مرکز گفت: علاوه بر این، در این مرکز از چند ماه پیش خدمات پایه هوش مصنوعی در مقیاس قابل توجهی نیز به دانشگاهها، صنایع و سازمانهای بزرگ ارائه میشد که رویکرد آنها تحقیق و توسعه بود.
وی خاطر نشان کرد: خدمات هوش مصنوعی پایه معادل چت جی پی تی در ایران بود و توسط جوانان کشور راهاندازی شده بود و بدون تبلیغات توانسته بود به سازمانهای بزرگی خدمات ارائه کند.
مدیر مرکز پردازش سریع دانشگاه و مسئول پروژه ملی زیرساخت هوش مصنوعی با بیان اینکه این خدمات نیز در حال حاضر متوقف شده است، گفت:امیدواریم با گرفتن غرامت از دشمنان بتوانیم این تجهیزات را دوباره راهاندازی کنیم.
