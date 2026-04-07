به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، فرماندار نهاوند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و امام جمعه شهرستان نهاوند افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در چهار طبقه و با زیربنای ۶۳۰ مترمربع ساخته شده و برای اجرای آن اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی منطقه راه‌اندازی شده و بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۲ نفر از جمعیت زیر پوشش آن از خدمات این مرکز بهره‌مند خواهند شد.