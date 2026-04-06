  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

۷ شهید و ۱۷ مجروح فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی

۷ شهید و ۱۷ مجروح فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی

وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت شماری دیگر در حملات ساعات گذشته رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ نفر در این منطقه شهید و ۱۷ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، شمار شهدای غزه از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۴۰۴) ‌تاکنون به ۷۲۳ نفر و شمار مجروحان به یک هزار و ۹۹۰ نفر رسید.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۴۰۲) و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۷۲ هزار و ۳۰۲ نفر و شمار کلی مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۹۰ نفر رسید.

این درحالی است که اخیرا سخنگوی گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس»، طرح موضوع خلع سلاح مقاومت را به مثابه تلاش برای ادامه نسل‌کشی علیه ملت فلسطین دانست و گفت، این موضوع به هیج وجه پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 6793311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها