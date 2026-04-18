۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات صهیونیستها را به غزه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز شنبه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه طی ۴۸ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید از جمله ۷ شهید جدید و یک شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده بودند.

این وزارتخانه اشاره کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۴ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۵۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۲۷۴ نفر رسید.

وزارتخانه مذکور اشاره کرد که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و برقراری آتش بس در غزه، ۷۷۳ نفر شهید و ۲۱۷۱ نفر مجروح شدند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که هنوز شماری از قربانیان در زیر آوار و در مسیرها مانده‌اند و نیروهای امدادی و دفاع مدنی نمی‌توانند به آنها دست پیدا کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خیلی راحت جنایت می کنند ،خداوند پشیمانشون کنه ،وخداوند حسابشون رو برسه وخداوند کاری کنه به اهدافشون نرسند ،
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خداکنه جنگ علیه فلسطینیان تمام بشه
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خداکمکشون کنه
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      راه جلوگیری از کشتار بیرحمانه این اسراییل وحشی دراین منطقه ساخت سلاح کلاهک هسته ای توسط ایرانه

