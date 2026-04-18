آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز شنبه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه طی ۴۸ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید از جمله ۷ شهید جدید و یک شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده بودند.

این وزارتخانه اشاره کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۴ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۵۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۲۷۴ نفر رسید.

وزارتخانه مذکور اشاره کرد که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و برقراری آتش بس در غزه، ۷۷۳ نفر شهید و ۲۱۷۱ نفر مجروح شدند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که هنوز شماری از قربانیان در زیر آوار و در مسیرها مانده‌اند و نیروهای امدادی و دفاع مدنی نمی‌توانند به آنها دست پیدا کنند.