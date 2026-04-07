تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ ۱۰ نفر دیگر به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار شهدای این شهر به ۷۲ هزار و ۳۱۲ افزایش یافت.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ شهید و ۴۴ مجروح به بیمارستان‌های غزه انتقال داده شدند.

از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۴۰۴) تاکنون ۷۳۳ نفر در غزه شهید شده و ۲ هزار و ۳۴ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین در این مدت پیکر ۷۵۹ شهید در زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵مهر ۴۰۲) تاکنون به ۷۲ هزار و ۳۱۲ نفر و شمار کلی مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۱۳۴ نفر رسید.

این درحالی است که منطقه شرقی اردوگاه المغازی روز دوشنبه شاهد درگیری‌های مسلحانه شدید بود. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که فلسطینی‌ها با حمله گروهی از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی مقابله کردند.