حمایت از تولید در شرایط جنگی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی ظهر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: امروز کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و در این شرایط، حمایت از واحدهای تولیدی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه علی‌رغم فشارها و تهدیدها، کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نیست، افزود: با وجود آسیب به برخی زیرساخت‌ها، در حوزه تأمین سوخت، گاز و کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد و این نشان‌دهنده پایداری و توانمندی نظام و همراهی تولیدکنندگان است.

سنگدوینی ادامه داد: اگر امروز در بازار با کمبود جدی مواجه نیستیم، نتیجه ایستادگی و تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که در خط مقدم این جنگ اقتصادی حضور دارند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با تأکید بر لزوم تغییر رویکردها در شرایط جنگی گفت: در این شرایط نمی‌توان با همان نگاه و قواعد زمان عادی با تولیدکنندگان برخورد کرد؛ مطالبه‌گری‌هایی مانند پرداخت فوری مالیات، قبوض انرژی یا بیمه نباید منجر به فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی شود.

وی اظهار کرد: قطع برق، گاز یا سایر خدمات برای واحدهای تولید در صورت وجود بدهی در شرایط جنگی قابل پذیرش نیست و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید همکاری حداکثری با تولیدکنندگان داشته باشند.

سنگدوینی با اشاره به نقش مهم استان گلستان در پشتیبانی از سایر مناطق کشور اظهار کرد: هرچند ممکن است برخی استان‌ها مستقیماً درگیر جنگ باشند، اما استان‌هایی مانند گلستان باید نقش پشتیبانی را ایفا کنند و با افزایش تولید، نیازهای سایر مناطق را تأمین کنند.

وی افزود: این موضوع مسئولیت مدیران و سیاست‌گذاران را دوچندان می‌کند و لازم است حمایت‌ها از بخش تولید به‌صورت ویژه و فوری افزایش یابد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف گفت: همراهی مردم در این شرایط کم‌نظیر است و این پشتوانه مردمی، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور به شمار می‌رود.

سنگدوینی همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: جلسات مدیریتی باید با محوریت تصمیم‌گیری‌های فوری و کاربردی برای عبور از شرایط فعلی برگزار شود و مصوبات آن نیز در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.

وی در ادامه به مشکلات برخی بخش‌های تولیدی از جمله کاهش تولید در حوزه مرغ اشاره کرد و افزود: کاهش تولید در برخی حوزه‌ها قابل قبول نیست و بانک‌ها و دستگاه‌های متولی باید با تأمین سرمایه در گردش و حمایت‌های لازم، شرایط بازگشت به تولید عادی را فراهم کنند.

سنگدوینی با تأکید بر نقش بانک‌ها گفت: نظام بانکی باید در این شرایط بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشد و با ارائه تسهیلات مناسب، مانع از توقف چرخه تولید شود.

وی همچنین به موضوع صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: در حوزه محصولاتی مانند سیب‌زمینی، در صورت وجود مازاد تولید، باید با برنامه‌ریزی دقیق زمینه صادرات فراهم شود تا هم به تولیدکنندگان کمک شود و هم ارزآوری برای کشور ایجاد شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا خاطرنشان کرد: امروز همه دستگاه‌ها، مدیران و مسئولان باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و با هم‌افزایی و همکاری، اجازه ندهند چرخه تولید متوقف شود، چرا که استمرار تولید، ضامن پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور است.