به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام عصر دوشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر لزوم تقویت تعامل با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان باید از سطح شعار فراتر رفته و به اقدام عملی و مؤثر تبدیل شود.

وی با اشاره به شرایط کشور و نقش مردم در پایداری نظام افزود: امروز همه مسئولان در هر جایگاهی موظف‌اند برای حفظ نظام و خدمت صادقانه به مردم، تصمیماتی اتخاذ کنند که منجر به بهبود معیشت و افزایش رضایت عمومی شود.

قائم‌مقام با بیان اینکه بخش عمده اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی است، اظهار کرد: کارگران و فعالان اقتصادی با وجود همه مشکلات، با تعهد و غیرت در حال فعالیت هستند و اگر حمایت لازم از آن‌ها صورت نگیرد، تبعات آن در قالب بیکاری و آسیب‌های اجتماعی بروز خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر نگاه مدیران صرفاً محدود به وظایف اداری باشد و حمایت کافی از تولید صورت نگیرد، نتیجه آن تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش مشکلات اجتماعی در جامعه خواهد بود.

نماینده آزادشهر و رامیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی گفت: همه مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه داشته باشند که خروجی اقدامات آن‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم و سفره خانوار خواهد داشت.

وی افزود: حمایت از تولید، اشتغال و معیشت مردم باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد و این مهم تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.

قائم‌مقام با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: با وجود برخی اقدامات مثبت، هنوز سرعت توسعه در استان مطلوب نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، زمینه جهش اقتصادی فراهم شود.

وی به موضوع زیرساخت‌ها و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برخی اختلافات و ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها از جمله در حوزه‌های زیرساختی، مانع جذب سرمایه‌گذار شده و لازم است این مسائل در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

نماینده آزادشهر و رامیان همچنین به اهمیت توسعه تجارت و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: استان گلستان می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود و ارتباط با کشورهای منطقه، نقش مهمی در ترانزیت و تجارت ایفا کند.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، لازم است زیرساخت‌های لازم از جمله در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و تأمین نهاده‌ها تقویت شود تا هزینه تولید کاهش یابد و رقابت‌پذیری افزایش پیدا کند.

قائم‌مقام با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت استان در این حوزه فعالیت دارند و خسارات وارده به این بخش، تأثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد، بنابراین توجه ویژه به کشاورزان و حمایت از آنان ضروری است.

وی همچنین به نقش نظام بانکی در حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: اگر قرار است اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه حرکت کند، باید نظام تأمین مالی نیز همراهی لازم را داشته باشد و منابع مالی به‌صورت هدفمند در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

نماینده آزادشهر و رامیان خاطرنشان کرد: تحقق توسعه اقتصادی و افزایش رضایت عمومی تنها در سایه حمایت واقعی از تولید و بخش خصوصی امکان‌پذیر است و لازم است همه دستگاه‌ها با همدلی و هماهنگی در این مسیر گام بردارند.