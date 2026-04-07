به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایطی که اهمیت تأمین امنیت غذایی و استمرار تولیدات کشاورزی به دلیل تهدیدات خارجی و شرایط خاص افزایش یافته، برنامهریزی لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند تولید محصولات گلخانهای انجام شده است.
وی ادامه داد: با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، شرکت برق و شرکت گاز استان، سوخت دوم و ذخیره اضطراری مورد نیاز گلخانهها تأمین شده تا در صورت بروز اختلال در تأمین انرژی، فعالیت واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه هماکنون بیش از ۷۰۰ گلخانه گازسوز از سوخت دوم برای سیستمهای گرمایشی و ژنراتورهای برق اضطراری بهرهمند هستند، بیان کرد: این اقدام با هدف افزایش تابآوری و پایداری تولید در شرایط بحرانی صورت گرفته است.
وی افزود: بر اساس مصوبات کمیته تخصصی مرتبط، برای تمامی گلخانههای استان پیشبینیهای لازم انجام شده و سوخت ذخیره در اختیار آنها قرار گرفته است تا در صورت قطع احتمالی گاز یا بروز آسیب به زیرساختها، گرمایش و برق اضطراری این واحدها تأمین شود.
بهراملو اضافه کرد: متقاضیانی که هنوز سهمیه سوخت دریافت نکردهاند، میتوانند پس از ثبتنام در سامانه «سدف» با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل فعالیت، مراحل دریافت سهمیه را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: استان همدان دارای حدود ۸۰۰ واحد گلخانه فعال است که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانهای تولید میکنند و حدود ۴۰ درصد این تولیدات روانه بازارهای صادراتی میشود.
