سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به شکست مفتضحانه آمریکا در نجات خلبانان خود در خاک ایران، گفت: امروز هیچ کس در شکست آمریکا و اسراییل و ناکامی آنها در رسیدن به اهدافشان شک ندارد. امروز تمام دنیا شاهد افول هژمونی آمریکا و بدتر از آن، امنیت اسرائیل هستند.

وی ادامه داد: ترامپ بعد از اینکه نتوانست در جنگ با ایران به اهداف خود برسد و پس از ضربات سنگینی که از نیروهای مسلح و مردم ما در میدان نبرد و میدان خیابان‌ دریافت کرد، رو به اقدامات جدیدی آورد که مثلا غافلگیری جمهوری اسلامی ایران باشد و از طرفی هم بتواند تاب‌آوری مردم ما را دچار اختلال کند. از حمله به زیرساخت‌ها و تاسیسات عمومی کشور و آسیب رساندن به صنایع و واحدهای تولیدی ما تا تهدید به بازگرداندن ایران به عصر حجر.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این‌ها همه نشان از این دارد که ترامپ در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده و از این رو اقداماتش از سر جنون است تا بتواند دستآوردی هرچند وحشیانه برای خود بسازد اما این اقدامات برای او نه تنها هیچ یک از اهدافش را محقق نمی کند، بلکه او را در نگاه بین‌المللی و افکار عمومی جهان لحظه به لحظه خوار و ذلیل‌تر می‌کند.

محمودی اظهار کرد: یکی از روش‌هایی که ترامپ به کار می‌برد، استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و عملیات روانی است، مثل توئیت‌هایی که دروغ بودن و بی‌پایه و اساس بودن آنها بارها برای همه اثبات شده است. همانطور که بازارهای بین‌المللی دیگر هیچ توجهی به توئیت‌های ترامپ نمی‌کنند و تاثیری بر کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار جهانی نمی گذارد، در حوزه نظامی نیز، ادعاهای او اعتباری ندارد و مشتش برای همگان باز شده است. این مسئله نه تنها برای مردم ما بلکه برای افکار عمومی جهانیان مشخص شده است. به همین جهت است که او از یک حادثه که کاملاً نشان از شکست و تحقیر آمریکا در دنیا دارد، می‌خواهد پیروزی بسازد و حقارت خود و نیروهایش را بپوشاند و برای این کار از هیچ دروغ و فضاسازی رسانه‌ای دریغ نمی‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: البته برای همه ما روشن است که امروز آمریکا در بدترین دوران تاریخ خود قرار دارد و ترامپ و دولتش به عنوان یک رئیس‌جمهور و دولت ضعیف و حقیر شناخته می‌شوند که هیمنه آمریکا را به ذلت تبدیل کرده‌اند.

این نماینده مجلس بیان کرد: حادثه اخیر هم نشان داد که با وجود فاصله زیاد توانمندی‌های تسلیحاتی و برخورداری آمریکا از تجهیزات پیشرفته، در پیاده‌سازی طرح‌های خود در داخل خاک ایران ناکام مانده و نتوانست اهداف خود را محقق کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروهای مسلح ما و حتی مردم محلی با هوشمندی، یکپارچگی و توزیع مناسب ظرفیت‌های نظامی در کشور، اجازه ندادند که آمریکا به اهداف خود برسد. در مناطقی چون ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد و جنوب اصفهان، در شرایطی که حتی در کویر زیرساخت‌های مناسبی نداریم، اما با هوشیاری به موقع، حضور آمریکایی‌ها رصد و شناسایی شد و مورد هدف قرار گرفت که این منجر به فرار جنگنده‌ها و انهدام هواگردهای آمریکایی شد. عملاً حادثه طبس دوم رخ داد که نشان از نصرت الهی برای جمهوری اسلامی ایران دارد.

محمودی با بیان اینکه ما امروز شاهد یک واقعه طبس دوباره‌ هستیم، گفت: قدرت ایمان ملت عزیز ایران و نیروهای مسلح قدرتمند ما همچنان برای دشمن ناشناخته است و آنان از نیروی لایزال الهی که به این مردم قدرت مضاعف بخشیده، بی‌خبرند. آنها نه به واسطه این بی‌خبری، بلکه به دلیل غرور و باور به توانمندی‌های نظامی و تجهیزات پیشرفته‌شان، در آتش خشم خداوند و سپاهیان خداوند که نیروهای مسلح و ملت ایران هستند، گرفتار خواهند شد. صحنه امروز هم گوشه‌ای از خشم الهی است که بر جبهه باطل فرود آمده است و ان‌شاءالله این نصرت الهی ادامه خواهد داشت. البته این نیازمند هوشیاری و استفاده از همه توانمندی‌ها است. ما باید با برنامه‌ریزی منسجم و هوشیاری، نقشه‌های دشمن را خنثی کنیم.