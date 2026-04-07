خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی و ایام جنگ رمضان و همچنین تعطیلات نوروزی همه مسئولان در لرستان تلاش کردند تا زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون هیچ گونه خللی تامین شود.
در این میان تامین آرد، نظارت بر روند عرضه، تولید و کیفیت نان به عنوان خط مقدم امنیت غذایی به صورت ویژهتر مورد توجه قرار گرفت.
در استان لرستان، مسئولان از فرمانداران تا مدیرکل تعزیرات حکومتی، یک صدا تاکید کردند که «نظارت هوشمندانه» میتواند از دل این بحران، فرصت بسازد.
آمارها و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که نه تنها کمبودی در ذخایر گندم و آرد وجود ندارد، بلکه با اجرای طرحهای ضربتی و گشتهای مشترک، نانواییهای متخلف در شهرستانهای دورود، خرمآباد، کوهدشت و چگنی شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدهاند. این یعنی متولیان نه چشمپوشی میکند و نه مماشات.
اما روی دیگر سکه، تقدیر از نانوایان متعهد و تأمینکنندگان زنجیره آرد است. مقامات استانی تأکید دارند که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنفی، با غیرت و مسئولیتپذیری پای کار ایستادهاند و تنها با تعداد اندکی متخلف برخورد قانونی شده است.
تشدید نظارت میدانی
در اقدامات میدانی انجام شده طی تعطیلات نوروز گشت مشترک نظارت بر نانواییهای شهرستانهای مختلف استان با حضور روسای اداره غله و کارشناسان جهاد کشاورزی، میهمان نانواییهایی شد.
به عنوان مثال در پنجم فروردینماه طی این بازرسیها در شهرستان دورود، مشخص شد پنج واحد نانوایی به دو تخلف اصلی یعنی «کمفروشی» و «عدم رعایت ساعت پخت» دامن زدهاند. پرونده این واحدها بلافاصله برای تشکیل مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مسئولان در جریان گشتهای مستمر به شهروندان اطمینان دادند که خط ارتباطی باز است. مردم میتوانند هرگونه تخلف را به شماره ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن پیگیری شود.
تعزیرات لرستان در میدان
در گفتوگو با قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، تاکید میشود که پشت پرده این گشتها، یک طرح جامع به نام «تشدید نظارت بر نانواییها» جریان دارد.
شاهی در تشریح این طرح به خبرنگار مهر گفت: هدف ما صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در تولید و عرضه نان است. بازرسان ما به همراه دستگاههای نظارتی، در قالب گشتهای مشترک، به صورت میدانی و بدون هماهنگی قبلی وارد نانواییها میشوند.
نتایج اولیه نشان میدهد اجرای طرح تشدید نظارت بر نانواییها باعث افزایش دقت واحدهای صنفی در رعایت ضوابط شده است
وی با تأکید بر اینکه «کمفروشی، عرضه خارج از شبکه آرد، رعایت نکردن نرخنامه و کیفیت نامناسب نان» خط قرمزهای این طرح هستند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه نتایج اولیه نشان میدهد اجرای این طرح باعث افزایش دقت واحدهای صنفی در رعایت ضوابط شده است. مردم هم پای کار آمدهاند و گزارشهای مردمی نقش کلیدی در شناسایی تخلفات داشته است.
شاهی از مردم خواست موارد مشکوک را با سامانههای ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان صمت در میان بگذارند تا برخورد سریع و مؤثر انجام شود.
فرمانداران در صحنه
نظارت در لرستان فقط به تعزیرات حکومتی ختم نمیشود. فرماندار چگنی، با تأکید بر رویکرد «خدمترسانی بدون حاشیه» از گشتهای ترکیبی در این شهرستان خبر میدهد.
سیف در حاشیه بازدید از بازار چگنی توضیح داد: گشت نظارتی ما با حضور کارشناسان فرمانداری، جهاد کشاورزی و اداره غله، نه تنها نانواییها، بلکه فروشگاههای عرضه مواد غذایی در بخش شاهیوند را نیز بررسی میکند.
وی افزود: ما سه محور اصلی را دنبال میکنیم؛ بررسی قیمت کالاهای اساسی، بررسی کیفیت پخت نان و مهمتر از همه، جلب رضایت مشتری.
فرماندار چگنی تأکید کرد که این گشتها به منظور «افزایش رضایتمندی شهروندان» تداوم خواهد داشت.
کوهدشت طی ایام تعطیلات صحنه عملیات نظارتی بوده است. فرماندار کوهدشت به خبرنگار مهر گفت: ۱۲ تیم نظارتی در دو نوبت صبح و عصر، میدان ترهبار، سطح بازار و خبازیها را رصد میکنند و تا امروز، ۱۰۸ پرونده تخلف تشکیل و به دستگاه قضا ارسال شده است.
وی با اشاره به برخورد قاطع با یک واحد نانوایی گفت: یک نانوایی متخلف نه تنها پلمب، بلکه سهمیه آرد آن نیز قطع شد.
مریم ملکی صادقی، فرماندار سلسله نیز با نگاه ویژه به شرایط جنگی، از نانوایان خواست سنگ تمام بگذارند.
نانواییها موظفند تا ساعاتی از شب به پخت نان ادامه دهند تا هیچ شهروندی بدون نان نماند
وی در گفتوگو با مهر گفت: کیفیت نان باید مطلوبتر از قبل شود. باتوجه به شرایط خاص کشور، نانواییها موظفند تا ساعاتی از شب به پخت نان ادامه دهند تا هیچ شهروندی بدون نان نماند.
ملکی صادقی تأکید کرد: با هرگونه کمکاری و سوءاستفاده برخورد میشود و نانوایان باید مسئولیتپذیری بیشتری در این شرایط خاص داشته باشند.
پلمب در خرمآباد؛ هشداری به واحدهای متخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان طی روزهای اخیر از پلمب دو واحد صنفی در مرکز استان خبر داد؛ اقدامی که پیام روشنی برای نانوایان متخلف دارد.
قهرمان شاهی در تشریح این خبر گفت: گشت مشترک تعزیرات خرمآباد با حضور رئیس شعبه هشتم تعزیرات، بازرسان دامپزشکی و اتاق اصناف، یک واحد صنفی در محله درهگرم را به دلیل تعطیلی خودسرانه پلمب کرد. این واحد قبلاً اخطارهای لازم را دریافت کرده بود اما بیتوجهی کرد.
وی افزود: در ادامه، یک واحد نانوایی نیز به دلیل رعایت نکردن ساعات کار و تعطیلی غیرموجه، پلمب شد.
از کارخانه آرد تا نانوایی؛ زنجیره تأمین زیر ذرهبین
نظارت فقط به مغازهها در این مدت ختم نشد. مسئولان لرستان تا عمق زنجیره تأمین رفتهاند. روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، تیمی متشکل از مسئولان غله، بازرس جهاد کشاورزی، فرمانداری، تعزیرات و نماینده حملونقل آرد، از کارخانه آرد شهرستانهای استان بازدید کردند.
در جریان بازدید از کارخانه کوهدشت، فرآیند تولید آرد، موجودی گندم، کیفیت آرد و نحوه توزیع و حمل آن بررسی شد. به مدیر کارخانه تأکید شد که «هرگونه اختلال در تأمین آرد، زنجیره نان را مختل کرده و منجر به نارضایتی عمومی میشود.»
در الیگودرز نیز رئیس اداره غله از کارخانههای آرد بازدید و بر استانداردهای سبوسگیری و تحویل بهموقع آرد به شهرستانهای مختلف نظارت کرد.
ذخایر استراتژیک تأمین است؛ اطمینان خاطر از گندم تا نان
امید امیدی شاهآباد، معاون اقتصادی استانداری لرستان، با ارائه گزارشی از وضعیت ذخایر، نگرانی مردم را برطرف میکند.
وی در حاشیه کمیته اقتصادی لرستان گفت: مشکل حمل آرد از کارخانه تا نانوایی با دو پیمانکار اصلی حل شده است. این پیمانکاران حق دریافت هیچ وجه اضافی از نانواییها را ندارند و تعزیرات با هر تخلفی در این حوزه قاطعانه برخورد میکند.
امیدی شاهآباد افزود: ذخایر گندم و آرد تا برداشت محصول جدید کافی است. سهمیه فروردین نانواییها کامل تخصیص یافته و ۴۰ هزار تن گندم در استان ذخیره شده است.
وی تأکید کرد: کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و مردم با خیال راحت خرید کنند.
فرماندار خرمآباد: نظارت هم به نفع مردم است، هم به نفع دولت
نورالدین درمنان، فرماندار خرمآباد نیز نظارت بر خبازیها را یک ضرورت اساسی خواند. درمنان به مهر گفت: این نظارت هم به نفع مردم است و هم به دولت در مدیریت یارانه آرد کمک میکند. از مردم میخواهیم در نظارت همگانی مشارکت کنند.
وی با اشاره به شرایط کنونی بازار افزود: خوشبختانه شرایط امروز بازار به مراتب بهتر از دوران پیش از جنگ است و کمبودی در اقلام اساسی نداریم.
فرماندار مرکز لرستان تصریح کرد: نباید از تلاشهای فعالان اقتصادی در جبهه اقتصادی غافل شد. این افراد در سختترین شرایط به مردم خدمت کردند.
تصویری از یک «دولت در صحنه»
آنچه از لابهلای گزارشهای میدانی و گفتوگوهای مسئولان لرستان برمیآید، تصویری از یک «دولت در صحنه» است. دولتی که نه تنها از تشدید نظارت هراسی ندارد، بلکه آن را مایه قوت بازار و امنیت غذایی میداند.
پلمب نانواییهای متخلف در خرمآباد و کوهدشت، معرفی پنج واحد به تعزیرات در دورود، و بازدید از کارخانههای آرد در الیگودرز و کوهدشت، همگی نشان میدهد که هیچ حلقهای از زنجیره «از گندم تا نان» بینظارت نمیماند.
اما مهمتر از برخورد با متخلفان، تأمین پایدار و ذخایر کافی است.
تأکید معاون اقتصادی استان بر وجود ۴۰ هزار تن گندم و سهمیه کامل فروردین نانواییها، خبر خوش برای مردم است.
مردم لرستان میتوانند با خیال راحت سفره خود را بگسترانند، چرا که در پشت صحنه، تیمی از فرمانداران، بازرسان، تعزیرات و جهاد کشاورزی شبانهروز پای کار هستند.
