آسیابی:عذری برای اجرا نکردن مصوبات تولید پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی عصر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی یک ضرورت ملی است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات حمایتی هستند.

وی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی در کشور با همراهی دولت و بخش خصوصی بدون مشکل ادامه دارد، افزود: در شرایطی که کشور درگیر بحران و فشارهای خارجی است، مدیریت مناسب و همراهی مردم و تولیدکنندگان موجب شده روند تأمین نیازهای اساسی مردم دچار اختلال نشود.

آسیابی با قدردانی از نقش مردم و تولیدکنندگان در این شرایط اظهار کرد: امروز حضور مردم در صحنه و تلاش فعالان اقتصادی، به‌منزله حضور در خط مقدم دفاع از کشور است و این همراهی ارزشمند باید با حمایت‌های مؤثر پاسخ داده شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان در اقتصاد کشور گفت: فعالان اقتصادی، رزمندگان جبهه اقتصادی هستند و استمرار تولید در این شرایط، نقش مهمی در حفظ ثبات کشور دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر قوانین متعددی برای حمایت از تولید تصویب شده، اما در برخی موارد این قوانین یا به‌درستی اجرا نشده یا ضمانت اجرایی کافی نداشته است که باید این ضعف برطرف شود.

آسیابی با اشاره به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید گفت: بر اساس این قانون، مصوبات ستاد رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی لازم‌الاجرا بوده و حکم قانون را دارد.

وی افزود: تنها بانک‌ها می‌توانند نسبت به این مصوبات در مهلت قانونی اعتراض کنند و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل آن هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: هرگونه استنکاف از اجرای این مصوبات، مشمول پیگرد قانونی بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هیچ‌گونه بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات حمایتی پذیرفته نیست و دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت در خدمت تولید و اشتغال باشند.

آسیابی با اشاره به نقش استان گلستان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: این استان از ظرفیت‌های مهم تولیدی برخوردار است و بخش قابل توجهی از نیاز سایر مناطق کشور را تأمین می‌کند، از این رو حمایت از تولید در این استان اهمیت دوچندان دارد.

وی افزود: کمک به تولیدکنندگان استان، در واقع کمک به پشتیبانی از سایر مناطق کشور است و باید این موضوع در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری گلستان با دعوت از فعالان اقتصادی برای پیگیری حقوق خود گفت: واحدهای تولیدی در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی یا عدم اجرای مصوبات، می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کنند تا موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد ضمن حمایت از تولیدکنندگان، با هرگونه ترک فعل یا تخلف از سوی دستگاه‌ها برخورد قانونی انجام دهد.

آسیابی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و اشتغال علاوه بر تقویت اقتصاد، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و دستگاه قضایی با تمام توان در کنار فعالان اقتصادی برای تحقق این هدف ایستاده است.