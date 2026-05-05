۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۹

پایان گروگان‌گیری در بم با آزادی گروگان و دستگیری ۶ گروگان گیر 

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان بم از پایان موفقیت‌ آمیز یک پرونده گروگان‌گیری و آزادی سالم فرد ربوده‌ شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس احمدپور، گفت: در پی ربایش یک مرد میانسال در حوزه دهبکری و مطالبه مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال وجه نقد و طلا از خانواده وی توسط آدم‌ربایان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان بم قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، رصدهای میدانی و پیگیری‌های همه‌جانبه، هویت اعضای باند گروگان‌گیری را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: پس از اقدامات مستمر و دقیق پلیسی، مخفیگاه متهمان در شهرستان‌های جنوبی استان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، هر شش عضو این باند گروگان‌گیری بدون هرگونه درگیری مؤثر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بم ادامه داد: فرد ربوده‌شده در سلامت کامل آزاد و صبح امروز به آغوش خانواده خود بازگشت و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

