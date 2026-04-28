به گزارش خبرگزاری مهر،حامد محمدی، با اشاره به آزادی موفقیت‌آمیز یک گروگان در این شهرستان پس از ۷ روز گفت: این عملیات با همکاری نیروهای فراجا و بهره‌گیری از تدابیر هوشمندانه قضائی انجام شده است.

وی افزود: پس از وقوع حادثه آدم‌ربایی با انگیزه اخاذی که در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه رخ داده بود و فرد ربوده‌ شده را به یکی از روستاهای شهرستان منتقل کرده بودند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی قرار گرفت.

وی بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت معتمدین و ریش‌سفیدان منطقه، همراه با عملیات مقتدرانه و اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی، فرد ربوده‌شده در سلامت کامل آزاد و به آغوش خانواده بازگردانده شد.

دادستان رودبارجنوب ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه سران طوایف و تلاش شبانه‌روزی مأموران فراجا، بر عزم جدی دستگاه قضا در برقراری نظم و امنیت تأکید و تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و با عاملان این اقدام مجرمانه برخورد قاطع و عبرت‌آموزی خواهد شد.