توزیع ۷ هزار بسته معیشتی در البرز همزمان با پویش ایران همدل

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از توزیع بیش از ۷ هزار بسته کمک معیشتی میان نیازمندان و خانواده‌های آسیب‌دیده در ایام جنگ رمضان خبر داد. این اقدام با همکاری مراکز نیکوکاری و مشارکت خیران انجام شده است.

رضا البرزی با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها در این ایام گفت که بسته‌های حمایتی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و همچنین تعدادی از خانواده‌های آسیب‌دیده واجد شرایط اختصاص یافته است. به گفته او، علاوه بر کمک‌های معیشتی، خدمات اجتماعی و مشاوره‌ای نیز با هدف کاهش فشارهای روانی و معیشتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: خدمات مشاوره روانشناسی از طریق کلینیک راه زندگی و با شماره ۱۶۰۵ در اختیار مردم قرار دارد و ۱۳ مشاور متخصص در سطح استان در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه سرکشی‌های میدانی مدیران این نهاد به‌صورت مستمر ادامه دارد، توضیح داد: به‌منظور بررسی دقیق شرایط خانوارها، بازدیدهای مستقیم انجام می‌شود تا اگر مشکلی در زمینه معیشت یا نیازهای ضروری وجود داشته باشد، اقدامات فوری صورت گیرد.

البرزی همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای رسیدگی سریع به خسارات احتمالی ناشی از حملات دشمن سخن گفت و اظهار داشت: در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی استان، مقرر شده است در صورت آسیب‌دیدگی منازل خانواده‌های تحت حمایت، موضوع در کوتاه‌ترین زمان بررسی و برای تعمیرات و بهبود شرایط سکونت اقدام شود.

او از مردم و خیران دعوت کرد برای همراهی در پویش «ایران همدل» کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ واریز کنند یا از طریق لینک‌های پرداخت معرفی‌شده در این پویش مشارکت کنند.