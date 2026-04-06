بررسی ۱۰۰۰ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در ساری

سید اسماعیل علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه اراضی کشاورزی اظهار کرد: در سال جاری تعداد یک‌هزار و ۱۶ پرونده مربوط به ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در کمیسیون قیمت‌گذاری اراضی کشاورزی شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت‌های مهم این مجموعه است، افزود: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز می‌تواند به منابع تولید و امنیت غذایی آسیب وارد کرده و حقوق بهره‌برداران قانونی و دولت را تضییع کند.

علوی ادامه داد: جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله فرمانداری و اداره امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و پرونده‌ها به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی ساری هدف از برگزاری این جلسات را تعیین قیمت عادلانه و شفاف برای اراضی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود ضمن رعایت حقوق ذی‌نفعان، از بروز هرگونه سوءاستفاده در فرآیند قیمت‌گذاری جلوگیری شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مالکان و بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: افزایش اعتماد عمومی به روند تصمیم‌گیری‌ها از مهم‌ترین اهداف کمیسیون است.

علوی همچنین از تداوم پیگیری‌ها برای اجرای مصوبات خبر داد و خاطرنشان کرد: ساماندهی وضعیت اراضی و پیشگیری از تخلفات در دستور کار مستمر قرار دارد و جلسات کمیسیون به‌صورت منظم برگزار می‌شود.