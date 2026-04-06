۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

بررسی ۱۰۰۰ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در ساری

ساری - مدیر جهاد کشاورزی ساری از بررسی بیش از هزار پرونده ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در کمیسیون قیمت‌گذاری این شهرستان خبر داد.

سید اسماعیل علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه اراضی کشاورزی اظهار کرد: در سال جاری تعداد یک‌هزار و ۱۶ پرونده مربوط به ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در کمیسیون قیمت‌گذاری اراضی کشاورزی شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت‌های مهم این مجموعه است، افزود: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز می‌تواند به منابع تولید و امنیت غذایی آسیب وارد کرده و حقوق بهره‌برداران قانونی و دولت را تضییع کند.

علوی ادامه داد: جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله فرمانداری و اداره امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و پرونده‌ها به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی ساری هدف از برگزاری این جلسات را تعیین قیمت عادلانه و شفاف برای اراضی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود ضمن رعایت حقوق ذی‌نفعان، از بروز هرگونه سوءاستفاده در فرآیند قیمت‌گذاری جلوگیری شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مالکان و بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: افزایش اعتماد عمومی به روند تصمیم‌گیری‌ها از مهم‌ترین اهداف کمیسیون است.

علوی همچنین از تداوم پیگیری‌ها برای اجرای مصوبات خبر داد و خاطرنشان کرد: ساماندهی وضعیت اراضی و پیشگیری از تخلفات در دستور کار مستمر قرار دارد و جلسات کمیسیون به‌صورت منظم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6793414

