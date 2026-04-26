برخورد جدی با ۳۳ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز مزارع در ساری

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در سال قبل اداره جهاد کشاورزی ساری با همکاری مراجع قضایی، ۳۳ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها را بررسی و به مرحله اجرا رساند. این اقدامات با هدف جلوگیری از از دست رفتن اراضی حاصلخیز و حمایت از کشاورزی پایدار انجام شد.

وی ادامه داد: تمامی پرونده‌ها پس از بررسی کارشناسی و صدور حکم از سوی محاکم قضایی، با سرعت و دقت اجرا شدند. هدف اصلی بازگرداندن زمین‌های تصرف‌شده به وضعیت اولیه و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرمجاز است.

علوی تأکید کرد: اجرای این پرونده‌ها پیامی روشن برای متخلفان دارد و نشان می‌دهد که هیچ تخلفی در حوزه اراضی کشاورزی از دید نظارت‌های قانونی پنهان نخواهد ماند. این اقدامات همچنین در راستای احیای باغات و حفظ پایداری محیط زیست شهرستان ساری انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری در پایان افزود: نظارت مستمر بر اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز همچنان در اولویت برنامه‌های این اداره قرار دارد تا از هرگونه تعرض به زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود.