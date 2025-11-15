نجفی: ۴۲ هزار مترمربع از مزارع تنکابن به چرخه تولید برگشت

رضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای احکام قضائی و قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بیش از ۴۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

نجفی با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی گفت: بر اساس دستورات مقام قضائی و با هدف جلوگیری از گسترش تغییر کاربری غیرمجاز، عملیات تخریب ۹۱ قطعه تفکیک و دیوارکشی غیرقانونی در روستاهای توکله، میانرود، لزربن و هالکله از بخش مرکزی تنکابن اجرا شد.

وی تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی ممنوع است و متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، مجوزهای لازم را از جهاد کشاورزی دریافت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از بهره‌برداران خواست برای جلوگیری از تشکیل پرونده قضائی و هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری کنند.