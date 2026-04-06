استاندار کرمانشاه: ۶ راهبرد مدیریت استان در شرایط جنگی تبیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی و بررسی وضعیت بازار با فرمانداران استان، با قدردانی از تلاشهای جهادی فرمانداران بهویژه در طول جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: مدیریت موفق در ایام ماه مبارک رمضان، تعطیلات نوروزی، تنظیم بازار و بهویژه مدیریت بحران در شرایط حساس جنگ، نشان از توانمندی و هماهنگی بالای مجموعه اجرایی استان دارد.
وی در این نشست با تبیین ۶ راهبرد اساسی برای مدیریت استان در شرایط فعلی، بر ضرورت اولویتبندی امور و پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان تأکید کرد و افزود: حضور پررنگ مسئولان در میان مردم و مدیریت میدانی، ضامن آرامش جامعه و تابآوری اجتماعی در برابر چالشهاست.
حضور میدانی مدیران و اولویت امنیت
استاندار کرمانشاه با لحنی قاطع خطاب به مدیران و فرمانداران گفت: پذیرش مسئولیت به معنای حضور دائمی در وسط میدان است. از هیچ مدیر یا فرمانداری نمیپذیرم که در محل خدمت خود مستقر نباشد؛ چرا که حضور پررنگ مسئولان در شرایط بحرانی، پیام ثبات و اقتدار را به جامعه مخابره میکند.
حبیبی با بیان اینکه حفظ امنیت مردم خط قرمز دولت است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، امورات مرتبط با دفاع و امنیت در اولویت نخست قرار دارد. فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها، موظف به تأمین تمامی نیازمندیهای دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی هستند و هیچ عذری در این زمینه پذیرفتنی نیست.
ارزیابی خسارات و اعطای تسهیلات به آسیبدیدگان
وی با اشاره به سرعت عمل دولت در رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث اخیر بیان کرد: ستاد بازسازی از دومین روز نبرد فعال شده و فرآیند شناسایی، ارزیابی و حتی پرداخت خسارت به آسیبدیدگان با جدیت دنبال میشود. نباید هیچ شهروندی در شهرستانها بلاتکلیف بماند و مسئولان باید مستمراً پیگیر رفع مشکلات مردم باشند.
مدیر ارشد استان در خصوص حمایتهای مالی افزود: هرچند برخی ابلاغها هنوز کامل نشده، اما بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات با نرخ پایین اعلام کردهاند و میتوان متقاضیان و آسیبدیدگان را برای بهرهمندی از این ظرفیت معرفی کرد.
استمرار خدماترسانی و مدیریت دقیق بازار
استاندار کرمانشاه با تأکید بر استمرار خدمات دولتی خاطرنشان کرد: جنگ نباید بهانهای برای تعطیلی نانواییها یا قطع آب، برق و گاز مردم باشد. دستگاههای خدماتی موظفند در صورت بروز هرگونه آسیب به زیرساختها، در سریعترین زمان ممکن نسبت به اتصال مجدد و ارائه خدمات اقدام کنند.
حبیبی در بخش بررسی وضعیت بازار شهرستانها، جایگاههای سوخت و بازار را دو حوزه اثرگذار در فضای روانی جامعه دانست و تأکید کرد: مردم ما را از طریق بازار قضاوت میکنند؛ حتی خرید یک کیلو گوجه یا یک قرص نان میتواند نگاه مردم به عملکرد مسئولان را شکل دهد. این حوزهها باید همواره تحت رصد دقیق و میدانی باشند. هماهنگی و تعامل خوب میان جهاد کشاورزی، شرکت غله، سازمانهای نظارتی و فرمانداران باعث شد استان در شرایطی بسیار سخت، کمترین مشکل را در بازار تجربه کند و این آرامش نسبی جای تقدیر دارد.
انتخابات؛ سرمایه اجتماعی و مایه اقتدار نظام
وی در پایان با تأکید بر اینکه فرآیند انتخابات در کرمانشاه با جدیت در حال پیگیری است، اظهار داشت: انتخابات فراتر از یک رویداد سیاسی و در واقع «سرمایه اجتماعی» ماست. ما با فراخواندن مردم به مشارکت، به دنبال تقویت پایگاههای مردمی نظام هستیم. چهار اصل «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت» سرلوحه کار ماست و با همت همگانی و اتکا به تجربیات فرمانداران و بخشداران، انتخاباتی آبرومندانه و در شأن ملت بزرگ ایران برگزار خواهیم کرد.
همچنین استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع جمعیت و سهمیههای مرتبط شهرستانها یادآور شد: آمارهای موجود در حوزه تردد و جمعیت، در برخی مناطق استان افزایش قابلتوجهی را نشان نمیدهد و باید اطلاعات دقیقتری برای پیگیری سهمیهها و نیازهای استان تهیه و تدوین شود.
نظر شما