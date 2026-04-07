۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

حبیبی: آرامش کامل در مناطق مرزی پاوه برقرار است

کرمانشاه-استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور فعال نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی پاوه گفت: امنیت و آرامش کامل در مرز حاکم است و فعالیت‌های اقتصادی و روزمره مردم بدون مشکل در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در جریان هشتمین سفر شهرستانی خود در سال جدید با حضور در سه‌راهی شهدای شهرستان پاوه از وضعیت امنیتی و خدمات‌رسانی در مناطق مرزی بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی حضور پررنگ و فعالی در مناطق مرزی دارند و با تلاش نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی، آرامش کامل در مرز حاکم است و نظارت‌ها و کنترل‌های لازم به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی در مناطق مرزی افزود: در حال حاضر کسب‌وکار و فعالیت‌های روزمره مردم در این مناطق به روال عادی در جریان است و هیچ‌گونه اختلالی در روند زندگی و فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان مشاهده نمی‌شود.

حبیبی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمات‌رسان نیز در منطقه حضور فعال دارند و امور جاری و خدمات‌رسانی به مردم توسط این دستگاه‌ها به‌صورت منظم مدیریت و پیگیری می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مناطق مرزی بیان کرد: امیدواریم با هماهنگی و پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی از جمله فرماندار، بخشدار و سایر دست‌اندرکاران، روند رسیدگی به مسائل منطقه و خدمت‌رسانی به مردم با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت پایدار در مناطق مرزی گفت: تأمین امنیت و آرامش در مرزها از اولویت‌های مهم مدیریت استان است و با همکاری همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم شرایط مناسب‌تری برای زندگی و فعالیت مردم در این مناطق فراهم شود.

