  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

پادشاه اردن زنگ خطر را درباره اوضاع منطقه به صدا درآورد

پادشاه اردن درباره خطرات طولانی شدن درگیری در منطقه و تشدید فشارهای اقتصادی بر منطقه و جهان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «عمون»، شاه اردن در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر اسپانیا درباره پیآمدهای اقتصادی طولانی شدن جنگ در منطقه هشدار داد.

«عبدالله دوم» شاه اردن با «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا تلفنی گفتگو و تحولات منطقه را بررسی کرد.

وی بدون توجه به تجاوزات صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران از خاک کشورهای عربی، بر ضرورت توقف حملات تلافی‌جویانه ایران به اردن و تعدادی از کشورهای عربی و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرد.

عبدالله دوم همچنین درباره خطرات طولانی شدن درگیری در منطقه و تشدید فشارهای اقتصادی بر منطقه و جهان هشدار داد.

وی همچنین در خصوص سوء استفاده رژیم صهیونیستی از اوضاع منطقه برای تحمیل واقعیت‌های جدید در قدس اشغالی، کرانه باختری و غزه هشدار داد.

کد مطلب 6793438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      پادشاه اردن کاسه لیس صهیون هاست انتظاری از او نمی‌رود
    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایران کاری به حاکمیت کشورها نداره ،ودلیلی هم نداره که داشته باشه چند روزی هست که به زیر ساختهای ایران حمله میشه در این شرایط ایران چاره جزء دفاع نداره با توجه به هشدارهای ایران مبنی براینکه اگر به زیر ساختهای ایران حمله بشه به زیر ساختهای که امریکا سهام داره حمله می کنه ولی باز هم متجاوزان به زیر ساختهای ایران حمله می کنه دنبال چی هستند؟
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سگ صهیونیستی
    • غنی معصومی IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      یکی به این جیره خوار بگه ایران کوتاه بیاد هم کرانه هم اردن تا چند سال آینده به وسیله آمریکا و اسرائیل بلعیده میشود،او باید از ایران تشکر و بر علیه آمریکا و دولت صهیونی اقدام کند.

