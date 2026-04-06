پادشاه اردن زنگ خطر را درباره اوضاع منطقه به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «عمون»، شاه اردن در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر اسپانیا درباره پیآمدهای اقتصادی طولانی شدن جنگ در منطقه هشدار داد.

«عبدالله دوم» شاه اردن با «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا تلفنی گفتگو و تحولات منطقه را بررسی کرد.

وی بدون توجه به تجاوزات صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران از خاک کشورهای عربی، بر ضرورت توقف حملات تلافی‌جویانه ایران به اردن و تعدادی از کشورهای عربی و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرد.

عبدالله دوم همچنین درباره خطرات طولانی شدن درگیری در منطقه و تشدید فشارهای اقتصادی بر منطقه و جهان هشدار داد.

وی همچنین در خصوص سوء استفاده رژیم صهیونیستی از اوضاع منطقه برای تحمیل واقعیت‌های جدید در قدس اشغالی، کرانه باختری و غزه هشدار داد.