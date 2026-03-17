رایزنی امیر قطر و شاه اردن درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، امیر قطر و پادشاه اردن در دیداری در دوحه با بررسی تحولات منطقه بر ضرورت توقف جنگ در خاورمیانه تاکید کردند.

دیوان امیری قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با عبدالله دوم، پادشاه اردن درباره اوضاع منطقه در سایه تشدید تنش‌ها و ادامه حملات گفت‌وگو کرد.

طبق این بیانیه، امیر قطر و پادشاه اردن بر ضرورت توقف همه اقدامات نظامی که می‌تواند به گسترش درگیری بیانجامد، تأکید کردند.

دیوان امیری قطر در ادامه بیانیه خود آورده است: تمیم بن حمد آل ثانی و عبدالله دوم مخالفت خود را با حملات علیه قطر، اردن و چند کشور منطقه اعلام کردند و خواستار توقف جنگ و بازگشت به میز گفتگو شدند.