به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی عصر دوشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در سال جاری با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران، همچنان فاصله قابل توجهی میان دستمزدها و نرخ واقعی تورم وجود دارد و معیشت کارگران با فشارهای جدی مواجه است.

وی درباره نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزدها افزود: تعامل دولت، کارگران و کارفرمایان امسال نمود بیشتری داشت و این مسیر در راستای تحقق منویات رهبری و اصول انقلاب ارزیابی می‌شود.

دریابیگی با انتقاد از تأخیر در ابلاغ برخی مصوبات مزدی ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده باید سریع‌تر به مرحله اجرا برسد تا کارگران از نتایج آن بهره‌مند شوند.

دبیر خانه کارگر مازندران همچنین با اشاره به پایبندی جامعه کارگری به کشور و انقلاب اظهار داشت: با وجود کوچک شدن سفره‌ها و فشار اقتصادی، کارگران همچنان پای ارزش‌های انقلاب ایستاده و در شرایط دشوار تمام توان خود را برای حمایت از کشور به کار می‌گیرند.

وی درباره هفته کارگر توضیح داد: برنامه‌های این هفته با محوریت حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی برگزار خواهد شد و جلسات متعددی در استان ادامه دارد.

دریابیگی امنیت شغلی و مقابله با تبعیض در برخی دستگاه‌ها را از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران دانست و تأکید کرد: این موضوع باید در اولویت رسیدگی مسئولان قرار گیرد.

او در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از سازمان تأمین اجتماعی گفت: حمایت از این سازمان به معنای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی است و مسئولان باید در این مسیر فعال عمل کنند.