40 درصد واحدهای صنعتی مازندران در آستانه تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست استاندار با تشکل های کارگری استان اظهار داشت: با اشاره به اینکه امسال با توجه به اینکه سال حمایت از تولید ملی است اظهار داشت: مایندگان کارگران و کارفرمایان باید قداست خود را در جهت ارجاع قانون کار در واحد صنفی تقویت کنند.



دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران یادآور شد: مازندران توانایی تشکیل بیش از چهار هزار تشکل کارگری را در سطح استان دارد.



دریابیگی اظهار داشت: با توجه به اینکه دو ماه از سال گذشته است و تورم بالایی بر جامعه کار و کارگری حاکم است متاسفانه افزایش حقوقی نداشته اند و بازنشسته های این قشر با سیلی صورت خود را سرخ می کنند.



وی ادامه داد: رکود اقتصادی در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران از جمله عواملی است که باید کمیته ای دایمی در استانداری استان برگزار شود.



دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه کارخانجات در استان دارای وضعیت نامناسبی هستند گفت: متاسفانه 40 درصد از واحدها در شهرک صنعتی در آستانه تعطیلی است.



دریابیگی تصریح کرد: مشکلات نقدینگی در شهرک های صنعتی استان وجود دارد که این به دلیل عدم افزایش قیمت واحدهای تولیدی است.



وی افزود: قانون یارانه برای واحدهای صنعتی به خوبی اجرا نشده است و 30 درصد یارانه ای که باید به واحدهای صنعتی اختصاص می یافت متاسفانه اجرایی نشده است.



دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه درمان در استان برای جامعه کارگری بسیار ضعیف عمل می کند گفت: سازمان تامین اجتماعی که از بهترین دستاوردهای نظام اسلامی است در مازندران به خوبی اجرا نمی شود.



دریابیگی با بیان اینکه تعاونی یکی از بخش های مهم قانون اساسی است گفت: در حال حاضر 250 تعاونی در مازندران وجود دارد که تنها 15 تعاونی در حال فعالیت هستند.بیش از 47 هزار عضو تشکیلات کارگری در استان آمادگی دارند تا شعار حمایت از تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی مقام معظم رهبری را در کشور محقق کنند.



وی ادامه داد: اگر شعار امسال مقام معظم رهبری در کشور تحقق یابد بسیاری از مشکلات اشتغال و بیکاری در کشور رفع خواهد شد.



دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: تشکیلات کارگری در استان امادگی دارد به عنوان کانون کارگری و کانون شورای انجمن صنفی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری کمک حال دولتمردان در کشور باشد.



دریابیگی اظهار داشت: متاسفانه تشکیلات کارگری در بعضی از شهرها ضعیف شده و در بعضی از شهرها تشریفاتی عمل می کند.