امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران که به مناسبت هفته کارگر و با حضور اعضای ستاد گرامیداشت این هفته برگزار شد، گفت: کارگران نه تنها در روزهای عادی بلکه در بحرانها و سختیها نیز همواره در صحنه بودهاند و نقش آنها در تحقق اهداف اقتصادی کشور بیبدیل است.
وی با اشاره به روز جهانی کارگر، تأکید کرد که این روز تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه فرصتی است برای بازخوانی و بررسی مطالبات جامعه کارگری و توجه به مسائل این قشر در جهت تقویت اقتصاد و تولید کشور. به گفته دریابیگی، این هفته فرصتی است برای یادآوری مشکلات معیشتی و اجتماعی کارگران، بهویژه در استان مازندران که با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از مشکلات موجود در برخی واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: برخی کارخانهها به بهانه کمبود مواد اولیه، فعالیتهای خود را محدود کردهاند که این موضوع امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند. در چنین شرایطی، ضروری است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات حمایتی ویژهای از جمله پرداخت بیمه بیکاری را برای کارگران در نظر بگیرد.
وی همچنین به مشکلات درمانی کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و افزود: ناترازیهای موجود در بخش درمان و بدهیهای سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی، فشارهای مضاعفی به کارگران وارد کرده است. باید توسعه خدمات درمانی در استان با سرعت بیشتری دنبال شود تا کارگران و بازنشستگان از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار شوند.
دریابیگی در ادامه از نیاز به برنامهریزی دقیقتر برای رفع مشکلات معیشتی کارگران سخن گفت و افزود: مسائل اقتصادی و معیشتی کارگران باید در اولویت برنامههای دولتی قرار گیرد. بهویژه افزایش حقوق و توجه به سطح زندگی کارگران یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری است که باید به آن پاسخ داده شود.
وی در پایان از برگزاری برنامههای متنوع به مناسبت هفته کارگر خبر داد و افزود: تجمعهای صنفی، گردهماییهای کارگری و قرائت قطعنامه روز جهانی کارگر از جمله برنامههایی است که با هدف تجلیل از مقام کارگران و اعلام حمایت از مطالبات آنان برگزار خواهد شد.
