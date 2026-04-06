جهانیان: نظم عمومی و خدمات پایدار در جزیره خارگ برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر دوشنبه در بازدید میدانی از جزیره خارگ ضمن ارزیابی وضعیت موجود، با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رصد بیوقفه میدانی در آمادگی کامل هستند، اظهار کرد: هرگونه تحرک یا تجاوز احتمالی دشمنان با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد و هماکنون پهنه جزیره خارگ تحت نظارت و رصد کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر در ادامه افزود: واقعیت میدانی این است که علیرغم شرایط کنونی جنگ، صادرات نفت در جزیره خارگ نه تنها دچار کاهش نشده بلکه شاخصها حاکی از وضعیت کاملاً مطلوب است و فرآیند عملیاتی شرکتهای نفتی در پایانه صادراتی خارگ همچون روزهای عادی ادامه دارد.
جهانیان معاون استانداری بوشهر ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت نفت در پایانههای نفتی خارگ، بیان داشت: این بازدید میدانی و افتخارآمیز در کنار پرسنل جانبرکف صنعت نفت و مردم مقاوم جزیره خارگ فرصتی مغتنم بود، نقش کلیدی این عزیزان در استمرار صادرات نفت یک افتخار ملی و مایه سربلندی تمام کشور محسوب میشود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه پایش مستمر وضعیت معیشتی مردم خارگ در دستور کار قرار دارد، گفت: فرآیند نظارت و پشتیبانی از زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی در جزیره بدون وقفه انجام میشود که در نتیجه هیچ گونه نگرانی درباره ذخایر راهبردی کالاهای اساسی وجود ندارد، روند توزیع و عرضه به بازار با مدیریتی منسجم و برنامهریزی صحیح کاملاً پایدار و مطلوب است و اکنون ارزاق عمومی و تمام نیازهای ضروری مردم در دسترس قرار دارد.
