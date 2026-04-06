پایگاه الخرج و کمپ العدیری دشمن زیر ضربه «آرش۲»

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران از هجوم پهپادهای انهدامی در ساعات گذشته به پایگاه الخرج و کمپ العدیری کویت محل استقرار هواپیماهای سوخت رسان دشمن متجاوز آمریکایی خبر داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۷ فروردین در اطلاعیه شماره ۵۷ خود اعلام کرد؛ در پی اقدامات کینه‌توزانه دشمنان در تعرض به کشور عزیزمان؛ دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات دقیق و برنامه‌ریزی‌شده، با بهره‌گیری از پهپادهای انهدامی، در ساعات گذشته پایگاه الخرج و کمپ العدیری دشمن متجاوز آمریکایی را زیر ضربات پهپادهای انهدامی «آرش ۲» قرار دادند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: استقرار هواپیماهای آواکس E۳ و پهپادهای MQ۹ حکم چشمان آمریکا در منطقه را داشته و با توجه به استقرار این نوع هواپیماها و هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه الخرج یا شاهزاده سلطان، این پایگاه نقش کلیدی در پشتیبانی عملیات‌های آمریکا دارد.

با توجه به استقرار واحدهای زمینی، نیروهای ویژه و واحد ویژه بالگردی «نایت استالکِرس»، کمپ العدیری واقع در شمال شهر کویت نقش مهمی در عملیات اخیر دشمن متجاوز در جنوب اصفهان داشته است. «نایت استالکرس» بعد از شکست آمریکا در عملیات «طبس» موسوم به عملیات «پنجه عقاب» تشکیل شد.