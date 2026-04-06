به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر دوشنبه در دیدار مردمی با اهالی روستای خطیب گوراب از توابع شهرستان فومن، با تأکید بر ضرورت رعایت حریم رودخانه ها و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، اظهار کرد: متأسفانه تجاوز به حریم رودخانه ها یکی از دلایل اصلی وقوع سیلاب های اخیر نظیر سیل سال گذشته در پیربازار بوده است. در حال حاضر ۷۰ واحد مسکونی در پیربازار تخریب و به مردم برای ساخت خانه در مکان مناسب کمک میشود تا حریم رودخانه آزاد شود.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی روستای خطیب گوراب از جمله پل آبنما، وضعیت مخابرات، برق و فضای سبز، افزود: در این روستا ۵ شهید والامقام تقدیم انقلاب شده و وظیفه خود میدانیم مشکلات اهالی را با جدیت پیگیری کنیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه احداث هر پل در استان به طور میانگین بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: متأسفانه بودجه احداث پل روستای خطیب گوراب در سال جاری پیشبینی نشده است، اما طی تماس تلفنی با مشاور فنی فرماندار موظف شد هرچه سریعتر برآورد اولیه و هزینه های مشاور را انجام دهد. امیدواریم این پل امسال یا حداکثر سال آینده وارد برنامه شود.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام خبر خوشی درباره وضعیت آب استان در سال زراعی پیشرو، تصریح کرد: با وجود کاهش بارندگی پاییزی نسبت به سال های گذشته، خوشبختانه هماکنون سد سفیدرود نسبت به سال گذشته ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب بیشتری ذخیره دارد و ورودی آب به سد نزدیک سه برابر مدت مشابه سال قبل است.

ملت ایران ۴۷ سال تحریم را صبورانه تاب آوردند

نماینده عالی دولت در استان گیلان با اشاره به شرایط حساس منطقهای و عملیات های اخیر، اظهار کرد: تمام قرائن نشان میدهد این جنگ به پیروزی جبهه مقاومت ختم خواهد شد. امروز برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، پایگاه های آمریکا هدف قرار گرفته و سامانه های پدافندی آنها منهدم شده است همچنین برای اولین بار پس از جنگ شش روزه، رژیم صهیونیستی موشک خورده و در داخل این رژیم اعتراضات گستردهای شکل گرفته است.

وی افزود: مردم ایران ۴۷ سال است که تحریم را تحمل کردهاند، در حالی که دنیا حتی یک ماه بسته شدن تنگه هرمز را تاب نمی آورد. این صبر و ایستادگی نشان میدهد که ملت ایران از ملت صدر اسلام نیز برتر است، چنانکه امام راحل فرمودند. امروز موشک، پهپاد و فرماندهان ما همه از درون کشور تأمین میشود و این سرمایه بزرگی برای ایران است.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: پس از عبور از این مرحله، ایران به عنوان یک قدرت منطقهایِ تثبیتشده در جهان شناخته خواهد شد و دیگر هیچ رئیسجمهوری کمخرد و بیعقل جرئت تصمیمات خلاف قانون علیه ایران را نخواهد داشت.

در این دیدار که با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از روسای دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، مقرر گردید فرماندار شهرستان فومن نسبت به اخذ برآورد اولیه پل آبنوا و پیگیری مشکلات مخابراتی، برق و فضای سبز روستای خطیب گوراب اقدام فوری به عمل آورد.