به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست امروز با «حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان دو وزاتخانه، با اشاره به ضرورت جهش فناوری گفت: در دوران پساجنگ، کشور در جایگاه بالای جهانی قرار خواهد گرفت و مسیر توسعه را در بهترین سطح ممکن دنبال می‌کنیم.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با تأکید بر نقش جامعه علمی و نخبگانی افزود: بازسازی و توسعه صنعتی با استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و متخصصان به سرعت آغاز می‌شود. همچنین با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، نوسازی صنعت بر پایه فناوری‌های پیشرفته و مطابق با استانداردهای جهانی انجام خواهد شد.

در ادامه این دیدار، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اعلام آمادگی کامل برای همکاری مشترک، بر بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های سراسر کشور تأکید و پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان دو وزارتخانه را برای عملیاتی‌سازی سریع برنامه‌ها مطرح کرد.