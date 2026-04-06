به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تسلیت شهادت امام امت، مسئولان، فرماندهان و مردم بی گناه کشور بیان کرد: دشمن در دی ماه سال گذشته با عملیات نظامی در ۴۰۰ شهر در پی کودتا و فروپاشی نظام این کشور بود اما این کشور با نگاه ولی عصر (عج) از این فتنه ها عبور کرد.

وی افزود: در جنگ تحمیلی حاضر نیز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با حملات وحشیانه در پی نابودی کامل این کشور بودند اما به برکت خون شهدا، رشادت نیروهای نظامی و حضور همه جانبه مردم ضربات سختی به دشمن وارد شده و نقشه های آنها از بین رفته است.

استاندار سمنان با تقدیر از وحدت ملی در بین مردم و مسئولین و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود تصریح کرد: کالاهای اساسی تا چندین ماه آینده در استان ذخیره شده و هیچگونه نگرانی برای تامین کالاها و خدمات رسانی به مردم وجود ندارد.

کولیوند افزود: وظیفه همه مسئولان، تولیدکنندگان و مردم در برهه کنونی همدلی و رفع مشکلات موجود و حفظ وحدت بوده و به عنوان نماینده ریاست جمهور در استان آمادگی کامل داشته تا هر تصمیمی که نیاز به مصوبه ملی دارد را امضا و اجرا کنیم.

وی با تأکید بر آمادگی کامل برای هماهنگی با سایر استان ها و حتی مراجع ملی در راستای تسهیل در رفع مشکلات تولیدکنندگان استان اظهار داشت: لازم است ستادی در راستای استفاده از همه ظرفیت‌ ها برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان ایجاد شود که وظیفه آن راهبری و رفع مشکلات موجود خواهد بود.