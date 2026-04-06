۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

دستورالعمل استاندار سمنان برای سرمایه‌گذاران؛ ستاد رفع مشکلات تشکیل شد

سمنان- استاندار سمنان از ایجاد ستادی برای رفع موانع سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی استان در ایام جنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تسلیت شهادت امام امت، مسئولان، فرماندهان و مردم بی گناه کشور بیان کرد: دشمن در دی ماه سال گذشته با عملیات نظامی در ۴۰۰ شهر در پی کودتا و فروپاشی نظام این کشور بود اما این کشور با نگاه ولی عصر (عج) از این فتنه ها عبور کرد.

وی افزود: در جنگ تحمیلی حاضر نیز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با حملات وحشیانه در پی نابودی کامل این کشور بودند اما به برکت خون شهدا، رشادت نیروهای نظامی و حضور همه جانبه مردم ضربات سختی به دشمن وارد شده و نقشه های آنها از بین رفته است.

استاندار سمنان با تقدیر از وحدت ملی در بین مردم و مسئولین و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود تصریح کرد: کالاهای اساسی تا چندین ماه آینده در استان ذخیره شده و هیچگونه نگرانی برای تامین کالاها و خدمات رسانی به مردم وجود ندارد.

کولیوند افزود: وظیفه همه مسئولان، تولیدکنندگان و مردم در برهه کنونی همدلی و رفع مشکلات موجود و حفظ وحدت بوده و به عنوان نماینده ریاست جمهور در استان آمادگی کامل داشته تا هر تصمیمی که نیاز به مصوبه ملی دارد را امضا و اجرا کنیم.

وی با تأکید بر آمادگی کامل برای هماهنگی با سایر استان ها و حتی مراجع ملی در راستای تسهیل در رفع مشکلات تولیدکنندگان استان اظهار داشت: لازم است ستادی در راستای استفاده از همه ظرفیت‌ ها برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان ایجاد شود که وظیفه آن راهبری و رفع مشکلات موجود خواهد بود.

