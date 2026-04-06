به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا غلامی شامگاه دوشنبه در کمیته هماهنگی اربعین رهبر شهید انقلاب در لرستان، از برگزاری مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب در ساعت ۴۰: ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه در خرمآباد خبر داد.
وی گفت: این مراسم در خیابان شورا در خرمآباد با حضور سخنران کشوری، هیئت مذهبی و... برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، ادامه داد: در این راستا طی روزهای سهشنبه هجدهم، چهارشنبه نوزدهم و پنجشنبه بیستم فروردینماه برنامههای مختلفی در سطح استان برگزار میشود و برنامه تکمیلی و تجدید بیعت با امام شهید در روز جمعه در مصلی های نمازجمعه برگزار میشود
حجتالاسلام غلامی، گفت: همچنین روز سهشنبه هجدهم فروردین اربعین شهدای دانشآموز میناب ساعت ۲۰:۳۰ با محوریت آموزش پرورش، دستگاههای فرهنگی و... در خیابان انقلاب برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم اجرای ادعیه و توسل نیز در شب چهارشنبه نوزدهم فروردینماه در محل تجمعات مردمی برگزار میشود و در روز پنجشنبه نیز مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در خیابان شورا ساعت ۹:۴۰ صبح برگزار میشود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، تصریح کرد: در روز جمعه نیز برنامه تکمیلی اربعین شهدای رمضان، اقامه نماز عبادی سیاسی نمازجمعه در سطح استان و تجدید بیعت با رهبر انقلاب برگزار میشود.
