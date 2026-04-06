۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴

تشریح برنامه‌های گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب در لرستان

خرم‌آباد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان برنامه‌های گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب در این استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی شامگاه دوشنبه در کمیته هماهنگی اربعین رهبر شهید انقلاب در لرستان، از برگزاری مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب در ساعت ۴۰: ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۰ فروردین‌ماه در خرم‌آباد خبر داد.

وی گفت: این مراسم در خیابان شورا در خرم‌آباد با حضور سخنران کشوری، هیئت مذهبی و... برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، ادامه داد: در این راستا طی روزهای سه‌شنبه هجدهم، چهارشنبه نوزدهم و پنجشنبه بیستم فروردین‌ماه برنامه‌های مختلفی در سطح استان برگزار می‌شود و برنامه تکمیلی و تجدید بیعت با امام شهید در روز جمعه در مصلی های نمازجمعه برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام غلامی، گفت: همچنین روز سه‌شنبه هجدهم فروردین اربعین شهدای دانش‌آموز میناب ساعت ۲۰:۳۰ با محوریت آموزش پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و... در خیابان انقلاب برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم اجرای ادعیه و توسل نیز در شب چهارشنبه نوزدهم فروردین‌ماه در محل تجمعات مردمی برگزار می‌شود و در روز پنجشنبه نیز مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در خیابان شورا ساعت ۹:۴۰ صبح برگزار می‌شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، تصریح کرد: در روز جمعه نیز برنامه تکمیلی اربعین شهدای رمضان، اقامه نماز عبادی سیاسی نمازجمعه در سطح استان و تجدید بیعت با رهبر انقلاب برگزار می‌شود.

