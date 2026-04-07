به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح «محب» از ۹ اسفند سال گذشته تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۸۵ پایگاه محب با ۹۲ تیم فعال و ۲۷۴ عضو در سطح استان فعالیت داشتهاند و ۳۲ داوطلب جدید نیز به این تیمها افزوده شدهاند.
وی افزود: در قالب این طرح، ۳۶۱ نفر برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره ارجاع داده شدند و ۳۴۴ نفر نیز بهصورت مستقیم از خدمات پایگاههای محب بهرهمند شدند.
رحمانی با اشاره به اقدامات آموزشی انجامشده گفت: طی این مدت ۱۵۸ جلسه آموزشی در سطح محلات برگزار و ۷۶۷ محتوای آموزشی و پیام توسط تیمهای محب تولید و منتشر شده است که در مجموع بیش از ۴۵ هزار نفر از این خدمات عمومی بهرهمند شدند.
مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: همچنین ۴۵۰ نفر از خدمات تخصصی شامل مشاوره و آموزشهای هدفمند استفاده کردند که نشاندهنده نقش مؤثر این طرح در مدیریت فشارهای روانی در شرایط بحرانی است.
وی با تأکید بر مشارکت مردمی در اجرای طرح محب تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت داوطلبان و تیمهای محلی، زمینه ارائه خدمات سریعتر و مؤثرتر را فراهم کرده و موجب افزایش تابآوری اجتماعی در سطح استان شده است.
