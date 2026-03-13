استقرار ۱۱۸ تیم روانشناسی بهزیستی در مازندران

رقیه رحمانی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص روزهای اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود گسترده هموطنان به مازندران در پی شرایط جنگی در برخی مناطق کشور، ارائه خدمات روانی و اجتماعی برای حفظ آرامش عمومی در دستور کار بهزیستی استان قرار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی مازندران از نظارت مستمر بر مراکز شبانهروزی این سازمان در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۹ مرکز در حوزههای توانبخشی، شبهخانواده، مداخله در آسیبهای اجتماعی و درمان اعتیاد فعال هستند که حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر در آنها نگهداری میشوند و نظارت بر این مراکز به صورت شبانهروزی انجام میشود.
وی ادامه داد: برای افزایش ایمنی مددجویان، بخشی از افراد که امکان حضور در محیط خانوادگی را داشتند، به صورت موقت به خانوادهها سپرده شدند و در مواردی نیز جابهجایی برخی مراکز به مکانهای ایمنتر در دستور کار قرار گرفته است.
رحمانی با اشاره به افزایش تماسهای مردمی برای دریافت مشاوره گفت: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در روزهای اخیر به بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تماس پاسخ تخصصی داده و به یکی از مهمترین مسیرهای ارائه خدمات روانی به شهروندان تبدیل شده است.
وی همچنین از فعالیت مستمر اورژانس اجتماعی خبر داد و افزود: کارشناسان خط ۱۲۳ طی این مدت به ۶۶۲ تماس اضطراری پاسخ دادهاند و تیمهای سیار نیز با حضور در محل، خدمات مداخلهای فوری را به ۴۸۷ نفر ارائه کردهاند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به برنامههای ویژه برای مسافران ورودی به استان گفت: در این راستا بستههای آموزشی و مشاورهای با هدف کاهش استرس و افزایش تابآوری روانی میان مسافران توزیع و اجرا شده است.
وی در ادامه به فعال شدن شبکه توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: تسهیلگران این طرح وضعیت افراد دارای معلولیت را در مناطق مختلف، به ویژه در نقاط روستایی، رصد میکنند تا در صورت نیاز خدمات فوری از جمله تأمین وسایل توانبخشی یا آموزشهای مراقبتی به خانوادهها ارائه شود.
رحمانی از استقرار تیمهای تخصصی روانشناسی در نقاط مختلف استان خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۸ تیم در قالب ۹۵ پایگاه محب با حضور ۲۴۲ روانشناس و مشاور در مناطق پرتردد و محلهای اسکان مسافران مستقر شدهاند تا خدمات روانی و مشاورهای ارائه دهند.
وی افزود: همچنین ۱۱۹ مرکز مثبت زندگی با پایش مستمر تلفنی و حضوری، وضعیت خانوادههای تحت پوشش را بررسی کرده و در صورت نیاز کمکهای فوری را ارائه میکنند.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت آگاهیبخشی عمومی در شرایط بحرانی گفت: مجموعهای از محتواهای آموزشی شامل موشنگرافی و بروشور با محوریت تقویت تابآوری فردی و اجتماعی تولید و برای گروههای سنی مختلف در فضای مجازی منتشر شده است و ۲۲۰ مرکز مشاوره تخصصی نیز آماده ارائه خدمات به شهروندان و مسافران هستند.
