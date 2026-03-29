۷۲ تیم محب در کرمانشاه آماده ارائه خدمات سلامت روان هستند

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمهای «محب» به عنوان گروههای تخصصی داوطلب در حوزه سلامت روان، در شرایط بحرانی مانند حوادث طبیعی، تنشهای اجتماعی و وضعیتهای اضطراری برای کمک به مردم وارد عمل میشوند.
وی افزود: این تیمها معمولاً از روانشناسان، مددکاران اجتماعی و نیروهای آموزشدیده تشکیل شدهاند و هدف آنها کاهش اضطراب، استرس و فشارهای روانی افراد آسیبدیده و کمک به بازگشت آرامش در جامعه است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت این شبکه در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۷۲ تیم محب با ۱۵۷ عضو فعال در قالب ۵۱ پایگاه در سطح استان فعالیت دارند و هر تیم شامل سه نیروی متخصص یا آموزشدیده است.
درویشی ادامه داد: در مدت اخیر ۴۶ داوطلب جدید به این شبکه امدادی افزوده شده و ۹ تیم جدید نیز تشکیل شده است تا پوشش خدمات و سرعت پاسخگویی در مناطق مختلف استان افزایش یابد.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده توسط این تیمها گفت: تاکنون ۱۴۸ نفر از متقاضیان برای دریافت مشاوره تخصصی ارجاع داده شدهاند و ۵۴۰ نفر نیز با مراجعه مستقیم به پایگاههای محب خدمات مشاوره و حمایت روانی دریافت کردهاند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین ۳۰۰ نفر از تسهیلگران محلی برنامه CBR در تعامل با تیمهای محب فعالیت داشتهاند و برای افزایش آگاهی عمومی و ارتقای تابآوری اجتماعی، ۴۱ کارگاه آموزشی در محلات مختلف برگزار شده است.
درویشی بیان کرد: در حوزه فعالیت میدانی نیز ۱۶ تیم محب به ۱۶ محله آسیبدیده اعزام شدهاند تا ضمن بررسی شرایط روانی و اجتماعی ساکنان، خدمات فوری و لازم را ارائه دهند.
وی افزود: علاوه بر این، ۲۷ محتوای آموزشی و پیامهای آگاهیبخش نیز برای اطلاعرسانی عمومی تولید شده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان گفت: در مجموع خدمات ارائهشده توسط تیمهای محب منجر به پوشش ۱۹۰ نفر در بخش خدمات تخصصی و ۳۵۰ نفر در بخش خدمات عمومی سلامت روان در استان شده است.
