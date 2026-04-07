۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۰

اجتماع دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری در اربعین امام شهید برگزار می‌شود

شهرکرد - اجتماع دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری ویژه چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری ویژه چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

احمد راستینه، نماینده مردم و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنران همایش دانشگاهیان استان خواهد بود.

این همایش فردا چهارشنبه از ساعت ۱۹ در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری واقع در خیابان کاشانی، روبروی استانداری برگزار می‌شود.

از عموم اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان سراسر استان برای حضور در این همایش دعوت می‌شود.

