به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری ویژه چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

احمد راستینه، نماینده مردم و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنران همایش دانشگاهیان استان خواهد بود.

این همایش فردا چهارشنبه از ساعت ۱۹ در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری واقع در خیابان کاشانی، روبروی استانداری برگزار می‌شود.

از عموم اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان سراسر استان برای حضور در این همایش دعوت می‌شود.