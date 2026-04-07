انتخاب «پرتابگر» به جای «لانچر» توسط فرهنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تلاش برای واژهگزینی و پاسداری از زبان فارسی در برابر واژگان بیگانه، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، واژه «پرتابگر» را بهعنوان معادل مناسب برای واژه «لانچر» (Launcher) برگزیده است. این تصمیم در پی بررسیهای کارشناسانه و با هدف ارائه معادلهای دقیق و قابلفهم برای مفاهیم نوین، بهویژه در حوزه فناوری و علوم، اتخاذ شده است.
واژه «لانچر» که در ادبیات فنی و علمی کاربردهای فراوانی دارد، عمدتاً به دستگاه یا سیستمی اطلاق میشود که وظیفه پرتاب یا پرتاباندن اشیاء را بر عهده دارد. این مفهوم در علوم موشکی و فضایی، به سامانههای پرتاب موشکها و ماهوارهها اشاره دارد.
انتخاب واژه «پرتابگر» توسط فرهنگستان، با توجه به ریشه فارسی و وضوح معنایی آن، گامی مهم در جهت غنیسازی واژگان تخصصی کشور محسوب میشود. این واژه بهخوبی مفهوم «پرتاب کردن» را منتقل میکند و قابلیت انطباق با معانی مختلف «لانچر» در حوزههای گوناگون را داراست. استفاده از این معادل فارسی، ضمن کمک به فهم بهتر مفاهیم علمی و فنی برای مخاطبان فارسیزبان، به حفظ هویت زبانی و استقلال فرهنگی کشور نیز یاری میرساند.
