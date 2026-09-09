طاهره جولانی مدیر گروه کسبوکار و کارآفرینی رادیو اقتصاد درباره برنامه «اقتصاد به زبان فارسی» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با هدف پاسداشت زبان فارسی و استفاده درست و دقیق از معادلهای فارسی اصطلاحات اقتصادی، روی آنتن رادیو اقتصاد میرود و تلاش دارد مخاطبان را با واژههای تخصصی حوزه اقتصاد که برای آنها معادل فارسی تعیین شده است، آشنا کند.
وی با اشاره به اهمیت زبان در انتقال مفاهیم اقتصادی اظهار کرد: زبان، مهمترین ابزار برای انتقال مفاهیم و دانش است و حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سالهای اخیر، بسیاری از اصطلاحات اقتصادی با واژههای بیگانه، بهویژه واژههای انگلیسی در گفتگوهای تخصصی و حتی در فضای عمومی جامعه به کار میروند.
جولانی درباره جزئیات این برنامه یادآور شد: برنامه «اقتصاد به زبان فارسی» تلاش میکند ضمن معرفی معادلهای فارسی این واژهها، زمینه استفاده بیشتر و صحیحتر از زبان فارسی را در ادبیات اقتصادی فراهم کند.
مدیر گروه کسب و کارآفرینی رادیو اقتصاد افزود: یکی از ویژگیهای این برنامه، بهرهگیری از واژهها و معادلهایی است که با همکاری و تأیید فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای مفاهیم تخصصی تعیین شدهاند. در هر برنامه، یک یا چند اصطلاح اقتصادی انتخاب و ضمن بیان مفهوم و کاربرد آن، معادل فارسی آن نیز به مخاطبان معرفی میشود تا شنونده علاوه بر آشنایی با یک مفهوم اقتصادی، با ظرفیت زبان فارسی برای بیان مفاهیم تخصصی نیز آشنا شود.
جولانی ادامه داد: اقتصاد امروز بخش مهمی از زندگی روزمره مردم است و بسیاری از واژههایی که زمانی صرفاً در محافل تخصصی استفاده میشدند، اکنون وارد گفتگوهای عمومی شدهاند. بنابراین، انتخاب واژههای دقیق، روان و قابل فهم میتواند به درک بهتر مفاهیم اقتصادی نیز کمک کند.
وی تأکید کرد: «اقتصاد به زبان فارسی» صرفاً یک برنامه واژهنامهای نیست، بلکه تلاش میکند میان دانش اقتصادی، زبان فارسی و نیازهای روزمره مخاطب ارتباط برقرار کند. هدف ما این است که شنونده با شنیدن یک اصطلاح، هم معنای اقتصادی آن را بشناسد و هم بداند برای بیان آن مفهوم، چه واژه فارسی مناسبی وجود دارد.
مدیر گروه کارآفرینی و کسب و کار در پایان گفت: رادیو اقتصاد به عنوان رسانه تخصصی حوزه اقتصاد، خود را در قبال ترویج ادبیات صحیح اقتصادی و همچنین پاسداشت زبان فارسی مسئول میداند و امیدواریم برنامه «اقتصاد به زبان فارسی» بتواند گامی مؤثر در استفاده بیشتر از ظرفیتهای زبان فارسی در حوزه اقتصاد و کارآفرینی باشد.
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