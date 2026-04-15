استاد دانشگاه سمرقند، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی صدری سعدی استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی سمرقند، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران شد. در این دیدار حسن صفرخانی رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی با ابلاغ پیام و سلام غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و رئیس بنیاد سعدی، از فعالیت‌های علمی و آموزشی صدری سعدی در حوزه زبان و ادبیات فارسی قدردانی کرد و گفت: حضور استادانی همچون سعدی موجب تقویت جایگاه علمی دانشگاه سمرقند است. او عضویت پیوسته این استاد را نمادی از توجه فرهنگستان به کشورهای همسایه، به‌ویژه ازبکستان، دانست.

صفرخانی اظهار امیدواری کرد حضور صدری سعدی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی موجب تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه زبان و ادبیات فارسی در ازبکستان شود.

سعدی نیز با قدردانی از این انتخاب، عضویت در فرهنگستان را افتخاری مهم در مسیر چند دهه فعالیت علمی خود عنوان کرد و از حمایت‌های دانشگاه سمرقند و دولت ازبکستان در توسعه مطالعات مربوط به زبان فارسی قدردانی کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد این عضویت زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی میان دو کشور باشد.

همچنین در ادامه صفرخانی با رستم خال مرادف، رئیس دانشگاه دولتی سمرقند نیز دیدار کرد و با اشاره به پیشینه فرهنگی مشترک ایران و ازبکستان، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ایران را تشریح کرد و آموزش و پژوهش در حوزه زبان فارسی را یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری دانست. او همچنین بر ضرورت تربیت مشترک استادان و دانشجویانی تأکید کرد که توانایی مطالعه و پژوهش در حوزه میراث مکتوب فارسی در سمرقند و بخارا را داشته باشند.

نماینده بنیاد سعدی در ازبکستان، برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی اساتید، المپیاد زبان و ادبیات فارسی، دوره‌های آزاد آموزش این زبان و اعطای فرصت‌های مطالعاتی را از ظرفیت‌های مشترک قابل توسعه برشمرد.

مرادف نیز در این دیدار خواستار افزایش حضور اساتید ایرانی در این دانشگاه شد و با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰ استاد خارجی در سمرقند، بر گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران تأکید کرد. وی همچنین خواستار توسعه همکاری‌ها در حوزه زبان و ادبیات فارسی شد و از پیشنهاد تورهای علمی و گردشگری اساتید و دانشجویان استقبال کرد.

در پایان این مراسم، حکم عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران صدری سعدی توسط رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ازبکستان به او اعطا و هدایایی نیز به وی و رئیس دانشگاه اهدا شد.