به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه پنجمین جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ در لرستان، اظهار داشت: در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ و مقرر شد از ظرفیت دانشگاه‌های استان لرستان به‌ویژه در حوزه رشته عمران و سازه برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده استفاده شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد از ظرفیت نظام‌مهندسی و شرکت‌های حقوقی برای مشارکت در طراحی و نظارت ساختمان‌های نیازمند نوسازی استفاده شود و نظام‌مهندسی تا پایان هفته جاری لیست مهندسین و شرکت‌ها را اعلام کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: تصمیم گرفته شد با مشارکت بنیاد علوی، بنیاد برکت و اداره کل صمت استان در خصوص واحدهای تجاری آسیب‌دیده جلساتی برگزار و موضوع تسهیلات واحدهای تجاری تعیین تکلیف شود.

مجیدی، تصریح کرد: در خصوص جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت سمن‌ها، اصناف، پزشکان و سایر علاقه‌مندان به کار خیر، به‌ویژه برای تأمین تجهیزات و لوازم منزل واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، جلساتی تشکیل خواهد شد تا از ظرفیت این عزیزان استفاده لازم به عمل آید.

وی ادامه داد: کمیته خیرین آماده دریافت کمک‌های مردم شریف استان و خیرین برای تکمیل و ساخت و تجهیز واحدهای مسکونی است.