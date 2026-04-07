  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۹

استفاده از ظرفیت خیرین و مردم برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از استفاده از ظرفیت خیرین و مردم برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده این استان در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه پنجمین جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ در لرستان، اظهار داشت: در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ و مقرر شد از ظرفیت دانشگاه‌های استان لرستان به‌ویژه در حوزه رشته عمران و سازه برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده استفاده شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد از ظرفیت نظام‌مهندسی و شرکت‌های حقوقی برای مشارکت در طراحی و نظارت ساختمان‌های نیازمند نوسازی استفاده شود و نظام‌مهندسی تا پایان هفته جاری لیست مهندسین و شرکت‌ها را اعلام کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: تصمیم گرفته شد با مشارکت بنیاد علوی، بنیاد برکت و اداره کل صمت استان در خصوص واحدهای تجاری آسیب‌دیده جلساتی برگزار و موضوع تسهیلات واحدهای تجاری تعیین تکلیف شود.

مجیدی، تصریح کرد: در خصوص جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت سمن‌ها، اصناف، پزشکان و سایر علاقه‌مندان به کار خیر، به‌ویژه برای تأمین تجهیزات و لوازم منزل واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، جلساتی تشکیل خواهد شد تا از ظرفیت این عزیزان استفاده لازم به عمل آید.

وی ادامه داد: کمیته خیرین آماده دریافت کمک‌های مردم شریف استان و خیرین برای تکمیل و ساخت و تجهیز واحدهای مسکونی است.

کد مطلب 6793859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها